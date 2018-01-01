В Пензенской области ввели ежемесячные выплаты на первенца

С 1 января пензенские семьи будут ежемесячно получать выплаты при рождении первенца.

Ежемесячно молодые семьи региона при рождении первенца после 1 января 2018 года будут получать 9470 рублей до достижения ребенком полутора лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минтруда, право на поддержку получат те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума в области — 14 656,5 руб.

Если родились сразу два ребенка, то выплата положена только на одного из них, на второго можно оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Чтобы получить выплату на первенца, нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. С заявлением о получении ежемесячного пособия на второго ребенка и заявлением об оформлении материнского капитала необходимо обратиться в отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.