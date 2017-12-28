Пензенская исполнительница Марта Серебрякова выступит на конкурсе «Звезды»

1 января на телеканале «Звезда» выйдет в эфир всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» (6+). В нем примут участие вокалисты и музыканты из 85 регионов страны.

Пензенскую область представит лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, артистка ГАУК ПО «Пензаконцерт» Марта Серебрякова.

«Я чувствую большую ответственность этого конкурса. Я буду представлять не только себя, свои способности и вокальные возможности, но и родную Пензенскую область. Поэтому мне очень важно знать, что мои земляки смотрят трансляцию и поддерживают меня», — поделилась она.



Члены жюри, среди которых — артист Дмитрий Харатьян, певица Зара, композитор Максим Дунаевский, режиссер Василий Бархатов и ведущий Юрий Николаев, назовут своего фаворита по итогам финала, который пройдет 7 января.

Победитель определится по итогам SMS-голосования, которое будет открыто в период проведения полуфиналов и финала с 5 по 7 января. Средства, полученные от голосования, поступят в благотворительный фонд Константина Хабенского. За Марту Серебрякову можно будет проголосовать в указанный период в случае ее выхода в полуфинал и до 7 января включительно.