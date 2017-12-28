Пензенец угрожал взорвать дом

Жительница Пензы обратилась за помощью к спасателям, так как ее брат угрожал взорвать дом.

Инцидент произошел на Южной поляне. По словам женщины, ее пьяный брат заперся в квартире, включил газ и выкрикивал угрозы о том, что взорвет весь дом.

Прибывшие на место спасатели пытались уговорить мужчину отказаться от своих намерений и открыть дверь, однако он отказал им. Сотрудники газовой службы отключили в подъезде газоснабжение, жильцов оперативно эвакуировали, чтобы предотвратить возможность взрыва, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

Успокоить дебошира смогла только его мать, которая прибыла на место. Женщина смогла уговорить сына открыть дверь. Полиция задержала злоумышленника, выясняются все обстоятельства происшествия.