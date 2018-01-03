Спекулятивная архитектура вызвала критику пензенцев

Дмитрий Гахов рассказал собравшимся о том, что скрывается под термином «спекулятивная архитектура».

«Привычно считать, что «спекуляция» — это что-то плохое. Но «спекулятивная архитектура» — это направление мысли, которое исследует сценарии будущего в городах и то, как на города влияют технологии, отвлеченное рассуждение об архитектуре», — объяснил он.

Спекулятивные архитекторы занимаются тем, что соединяют в своем творчестве несбыточное и реальность. Один из примеров — башня Татлина: ее не будет, но она вписана в реальный мир.

Дмитрий Гахов также отметил, что будущее — ближе, чем мы думаем. Например, беспилотные автобусы, казавшиеся фантастикой, уже ездят по Парижу. Аналогичная ситуация — и с архитектурой.

«Одна из задумок — играющий город — город, в котором нет постоянных пространств. Это кибергород, который заставляет жить и работать на высоких скоростях. Еще одно представление: мир будущего будет одним большим городом, в котором все будет взаимосвязано», — рассказал архитектор.

Слушатели поблагодарили лектора за то, что познакомил их с новым понятием, однако не все согласились с тем, что оно необходимо.

«Спекулятивная архитектура — обман. Все эти картинки я видел в кино. Я не понимаю, зачем нужно это понятие, если есть фантастика. Все это выглядит большой пустышкой», — высказал свое мнение один из слушателей.