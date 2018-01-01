Какие законы изменят жизнь пензенцев в 2018 году?

Выплаты за первого ребенка
Ежемесячно молодые семьи региона при рождении первенца после 1 января 2018 года будут получать 9470 рублей до достижения ребенком полутора лет. Право на поддержку получат те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума в области — 14 656,5 руб.
Чтобы оформить документы, нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.
Увеличится размер минимальной зарплаты
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 9489 руб. От его размера зависит повышение зарплат, больничных и других пособий. Закон коснется порядка 4 млн россиян, сообщает ТАСС.
Вырастут пенсии
Пенсии по старости увеличатся с 1 января 2018 года на 3,7%, средняя прибавка составит 500 руб. Размер пенсии увеличится до 14,3 тыс. руб.
С 1 января 2018 года вступит в силу новый порядок выплаты пенсий пенсионерам, прекратившим работу или иную деятельность, в период которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию. Выплата сумм страховой пенсии с учетом индексации будет производиться с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы или иной деятельности.
Новая норма будет реализована путем доплаты сумм страховой пенсии с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Появится новая форма полиса ОСАГО
С 1 января 2018 года форма ОСАГО будет дополнена QR-кодом в верхнем правом углу.
Отсканировав его, можно будет в режиме онлайн получить подробные сведения с сайта Российского союза автостраховщиков о собственнике автомобиля; лицах, допущенных к управлению им; страховом полисе; фирме-страховщике
Предполагается, что новая мера позволит бороться с подделками полисов ОСАГО.
Увеличатся акцизы на бензин
С 1 января акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 50 копеек за 1 литр.
Кроме того, изменятся ставки акцизов для легковых автомобилей.
По данным ТАСС, меньше всего возрастет ставка для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 л. с. А вот акцизы на мощные авто повысятся существеннее. Кроме того, появится новая дифференциация акцизов для мощных автомашин.
Детей не смогут возить в старых автобусах
С 1 января перевозить группы детей можно будет только в автобусах, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. Запрет должны был вступить в силу еще в 2017-м, но его сроки переносили по просьбам перевозчиков, представителей учебных заведений и туристических агентств.
Запретят продавать энергетики с градусом
С 1 января в России запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества, говорится в «Российской газете».