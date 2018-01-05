Что будет с финансами в 2018 году? Мнение экспертов

Инфляция вырастет или упадет? А что будет на рынке недвижимости? Деньги стоит куда-то вкладывать или пока подождать? Эти и другие вопросы особенно волнуют пензенцев в начале нового года. Публикуем мнения экспертов о будущем финансового рынка.

Про инфляцию

«В следующем году можно ожидать умеренного роста российской экономики. По предварительным оценкам, темп роста ВВП по итогам 2017 года составит около 1,8−2%. В следующем году он также будет находиться примерно на уровне 2%.

Инфляция, которая достигла в ноябре 2017 года своего исторического минимума в 2,5% в годовом выражении, возможно, немного вырастет. Но при этом она все равно останется на минимальных значениях. Это значит, что мы продолжим наблюдать положительные темпы роста реальных зарплат, и вероятно, динамика доходов также выйдет в область положительных значений», — считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Про цены на нефть

По словам Станислава Дужинского, на рынке нефти ожидается некоторое повышение цен (среднегодовая цена барреля сорта Brent составит примерно 55,6 долларов против 53 долларов в этом году), поэтому существенных рисков для нашей национальной валюты сейчас не видно.

«Я думаю, что в следующем году мы увидим стабильный рубль, я не вижу сильных факторов, которые могут вывести его из равновесия. Исключения — очень сильное движение цен на нефть или глобальный внешний шок. Пока, если брать баланс рисков, ситуация для рубля скорее сбалансирована», — цитирует ТАСС директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина.

Про рынок недвижимости

«Какие изменения произойдут на рынке недвижимости? Мы ожидаем, что недвижимость подорожает как на вторичном рынке, так и на первичном. Это связано со снижением ставок по ипотеке, которое помогло оживить рынок недвижимости.

С 1 июля вступают в силу поправки, в рамках которых будет более жестко регулироваться привлечение средств дольщиков для ведения строительства. В итоге затраты застройщиков возрастут и стоимость жилья в новостройках может повыситься», — рассказала представитель компании «ИНТРО Технологии Рус» Диана Имамгаязова.

Про банковскую сферу

«В условиях низкой инфляции предпосылок для роста стоимости финансовых ресурсов сейчас не видно. Ставки по кредитам и депозитам могут продолжить свое плавное снижение. Имеет смысл задуматься об открытии вклада сейчас, зафиксировав тем самым доходность. Также можно рассмотреть альтернативные способы сбережения — например, инвестирование в высококачественные облигации с открытием индивидуального инвестиционного счета», — порекомендовал Станислав Дужинский.

Про криптовалюту

«Будут попытки ограничить распространение криптовалют, но они будут безуспешными. Несмотря на то, что на сегодняшний день только 1% населения планеты вложил свои средства в криптовалюты, ажиотаж вокруг цен и открывающиеся возможности для заработка и пути к финансовой свободе привлекает все большее количество людей.

Ситуацию можно сравнить с развитием проникновения интернета в нашу жизнь — в 1996 году он тоже был на уровне 1%, а затем эта цифра росла очень быстро вместе с развитием технологий.

Серьезное ужесточение регуляторов по отношению к криптовалютам будет иметь обратный, рекламный эффект, который будет добавлен к вышеперечисленным факторам и лишь ускорит адаптацию населения к этой валюте», — отмечает член Bitcoin Foundation, криптовалютный исследователь Александр Китченко.