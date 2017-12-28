Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский международный фестиваль молодежи «Ласточка» пройдет в марте
В Пензе стартовал международный конкурс компьютерных работ
Белозерцев наградил призеров всероссийских олимпиад и их наставников
Квартиру Цветаевой в Вологодской области признали памятником культуры
В Пензе студенты колледжа искусств сдали зачет по сценической речи
Пензенским кадетам рассказали, как поступить в полицейскую академию
В Пензе прошла международная научно-практическая конференция
В Саратовской области три объекта взяли под «культурную охрану»
Опыт пензенского культурного дневника распространят в других регионах
В Пензе пройдет патриотический фестиваль

В Пензенской области хотят создать центр для одаренных детей

28 декабря в 14:57 304 просмотра

Министр образования Пензенской области Александр Воронков предложил создать центр по подготовке одаренных детей.

«Более тысячи детей стали победителями всероссийских олимпиад, конкурсов и творческих испытаний. Мы поддерживаем одаренных детей, ищем их. Но у нас есть недостаток при подготовке ребят к олимпиадам — отсутствие систематических занятий. Нужно готовить детей на базе вузов, так как необходимо чтобы к этому подключались ученые. Но вузы неохотно идут навстречу по разным причинам», — сказал министр на заседании областного правительства 28 декабря.

В связи с этим Александр Воронков предложил создать центр по подготовке одаренных детей, в котором будут пробовать новые технологии.

Вопрос будет рассматриваться членами кабмина.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60