В Пензенской области хотят создать центр для одаренных детей

«Более тысячи детей стали победителями всероссийских олимпиад, конкурсов и творческих испытаний. Мы поддерживаем одаренных детей, ищем их. Но у нас есть недостаток при подготовке ребят к олимпиадам — отсутствие систематических занятий. Нужно готовить детей на базе вузов, так как необходимо чтобы к этому подключались ученые. Но вузы неохотно идут навстречу по разным причинам», — сказал министр на заседании областного правительства 28 декабря.

В связи с этим Александр Воронков предложил создать центр по подготовке одаренных детей, в котором будут пробовать новые технологии.

Вопрос будет рассматриваться членами кабмина.