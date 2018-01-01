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В Пензенской области выявили более полумиллиона «лесных» нарушений

1 января в 17:27 240 просмотров
, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Иванов сообщил о мероприятиях, которые прошли в Год экологии.

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На заседании правительства Пензенской области исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Иванов сообщил о мероприятиях, которые прошли в Год экологии.

По его словам, всего в регионе было проведено 68 мероприятий.

«В этом году выявлено 559 нарушений лесного законодательства, в том числе — 44 незаконные рубки лесных насаждений. Возбудили 529 дел об административных правонарушениях, 30 уголовных дел», — доложил чиновник.

Положительным моментом стало то, что Пензенская область вошла в первую десятку регионов по числу участников Всероссийский акции «Вода России» — 34 тысячи человек. Всего в экологических акциях в этом году приняли участие порядка 150 тысяч человек.

В 2018 году в Пензенской области продолжится проведение водоохранных мероприятий, реализация программы по защите и восстановлению лесов.


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