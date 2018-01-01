В Пензенской области выявили более полумиллиона «лесных» нарушений

По его словам, всего в регионе было проведено 68 мероприятий.
«В этом году выявлено 559 нарушений лесного законодательства, в том числе — 44 незаконные рубки лесных насаждений. Возбудили 529 дел об административных правонарушениях, 30 уголовных дел», — доложил чиновник.
Положительным моментом стало то, что Пензенская область вошла в первую десятку регионов по числу участников Всероссийский акции «Вода России» — 34 тысячи человек. Всего в экологических акциях в этом году приняли участие порядка 150 тысяч человек.
В 2018 году в Пензенской области продолжится проведение водоохранных мероприятий, реализация программы по защите и восстановлению лесов.