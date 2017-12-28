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Губернатор призвал противостоять распространению идеологии экстремизма

28 декабря в 15:34 230 просмотров

В Пензе 28 декабря состоялось заседание консультативного Совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями.

В ходе заседания участники отметили необходимость стабилизации действий представителей мусульманских объединений, правоохранительных ведомств и органов власти в условиях напряженной международной ситуации, с учетом угроз, исходящих от радикального исламизма, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы должны совместно противостоять распространению идеологии экстремизма, не допускать появления в мечетях запрещенной экстремистской литературы, призывающей пензенскую молодежь нарушать российское законодательство, совершать необдуманные поступки.

Вы являетесь духовными лидерами для прихожан, кто еще приобщит их к ценностям традиционного ислама, удержит от трагических последствий экстремизма? Такие примеры, к сожалению, есть — они известны, когда молодые люди, поддавшись агитации нелегальных печатных изданий, определенных групп в социальных сетях подвергались негативным воздействиям, бросали все, становились членами экстремистских организаций. Прозрение наступало, но слишком поздно, когда уже разрушались семьи, кто-то погибал или совершал преступление. Профилактическую работу с молодежью необходимо усилить», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона поручил принять меры по укреплению централизации мусульманских религиозных сообществ, ужесточить контроль исламской литературы, работать с молодыми людьми.

Также участники обсудили вопрос завершения строительства главной мечети региона.

Губернатор распорядился запланировать на январь рабочий выезд на строительную площадку мечети для оперативного решения необходимых вопросов.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/60234/

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