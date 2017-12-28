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Пензенские врачи пришили рабочему пальцы

28 декабря в 15:47 398 просмотров
, которые он потерял на производстве.

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Пензенские врачи пришили рабочему пальцы кисти, которые он потерял на производстве.

Мужчину доставили в больницу № 6 имени Захарьина, благодаря хирургам-травматологам ампутированную часть кисти удалось полностью восстановить.

«Это заслуга нескольких врачей нашего отделения. Операция завершилась удачно, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо», — сказал заведующий травматологическим отделением № 2 клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

Кропотливая работа проводилась с помощью микроскопического оборудования. Подобные операции пензенские специалисты проводят порядка двух-трех раз в год, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Через месяц пациент начнет курс реабилитации, для полного восстановления кисти ему потребуется не менее полугода.


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