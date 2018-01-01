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В 2018 году в Пензенской области снесут 137 домов

1 января в 18:03 240 просмотров
, признанных таковыми до 2012 года, выполнен на 100%.

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В Пензенской области план по переселению жителей из аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года, выполнен на 100%.

Об этом начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин сообщил на заседании правительства региона.

«В соответствии с майскими указами президента, с 2013 года по настоящее время в 14 муниципальных образованиях Пензенской области расселены 8694 человека из 3698 квартир в 358 многоквартирных домах, признанных аварийных до 1 января 2012 года. Сумма затрат составила более 4 млрд рублей. Из всех домов, которые до 2012 года признали аварийными, людей переселили. План выполнен на 100%", — доложил чиновник.

Переселение ряда граждан не произошло по причинам вступления в наследство и судебных споров, добавил он.

«В 2018 году необходимо снести 137 домов, признанных аварийными, в том числе — 119 домов в Пензе», — сообщил он.

Однако не все оказались довольны новым жильем. Так, на контроле находилось 12 домов, которые имели замечания со стороны собственников.

«На улице Сюзюмова и Новоселов вопросы по пяти домам сегодня сняты, остался один. В Сурске идет устранение замечаний, а с одним из жителей идут судебные разбирательства», — отметил Михаил Панюхин.


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