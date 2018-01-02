Стоимость пензенской программы ОМС вырастет на 19%

Стоимость Территориальной программы ОМС в Пензенской области в 2018 году увеличится на 19%.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» в ходе «прямой линии» рассказала директор пензенского ТФОМС Елена Аксенова.

«Стоимость территориальной программы ОМС Пензенской области (ТПОМС) на 2018 год составляет 14 270 843,9 млрд. рублей. По сравнению с 2017 годом, она увеличилась на 19%", — отметила Елена Аксенова.

Для каждого направления оказания помощи в 2018 году предусмотрены соответствующие объемы:

— для скорой медицинской помощи — 395 847 вызовов;

— для амбулаторной помощи — 11 714 770 посещений, в том числе с профилактической целью — 3 100 802 посещения, по поводу заболевания — 7 875 054 посещений, что составляет 2 612 590 обращений, неотложная медицинская помощь — 738 914 посещений;

— для стационарной помощи — 227 414 случаев госпитализации;

— для медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров, — 79 169 случаев лечения.