Белозерцев: Праздники мы должны провести достойно

«Впереди — новогодние и рождественские праздники, которые мы должны провести достойно во всех отношениях», — отметил губернатор Иван Белозерцев, открывая заседание антитеррористической комиссии.



Для обеспечения порядка будет задействовано более 1500 полицейских. В ночь на 1 и 7 января в общественных местах увеличат количество полицейских на улицах и дополнительные наряды ГИБДД. Для охраны детей на праздничных мероприятиях привлекут около 900 сотрудников ОВД.



Всего в новогоднюю ночь в области проведут около 190 массовых мероприятий, в которых будет участвовать более 30 тысяч человек. В рождественскую ночь богослужения пройдут более чем в 160 храмах и церквях области.