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Белозерцев: Праздники мы должны провести достойно

28 декабря в 16:42 188 просмотров

28 декабря в правительстве Пензенской области обсудили обеспечение общественного порядка в новогодние праздники.

«Впереди — новогодние и рождественские праздники, которые мы должны провести достойно во всех отношениях», — отметил губернатор Иван Белозерцев, открывая заседание антитеррористической комиссии.

Для обеспечения порядка будет задействовано более 1500 полицейских. В ночь на 1 и 7 января в общественных местах увеличат количество полицейских на улицах и дополнительные наряды ГИБДД. Для охраны детей на праздничных мероприятиях привлекут около 900 сотрудников ОВД.

Всего в новогоднюю ночь в области проведут около 190 массовых мероприятий, в которых будет участвовать более 30 тысяч человек. В рождественскую ночь богослужения пройдут более чем в 160 храмах и церквях области.


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