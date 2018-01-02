Как изменятся тарифы на лечение пензенцев в стационаре

Директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова рассказала, как изменится тариф на лечение для пациента в стационаре, если он не успел выздороветь за установленный нормативами срок.

«В стандартах медицинской помощи, утверждаемых приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, указаны средние сроки лечения заболевания, при этом фактические сроки лечения пациентов могут быть ниже средних сроков лечения (либо в связи с достигнутым положительным клиническим эффектом, либо по причине прерванной госпитализации) или выше (в связи с особенностями течения основного заболевания, наличия осложнений и сопутствующей патологии)», — сообщила Елена Аксенова в ходе «прямой линии» в ИА «Пенза-Пресс».

По ее словам, нормативные средние сроки госпитализации в условиях круглосуточного стационара составляют 9,2 дня, при этом они варьируются в зависимости от профиля медицинской помощи от 6,6 дней по профилю «акушерство и гинекология» и до 18 дней по профилю «гериатрия». За счет средств ОМС будут предоставлены спальное место и питание законному представителю ребенка в возрасте от нуля до четырех лет, а при наличии определенных показателей — и старше. В этом случае стоимость лечения ребенка увеличивается за счет средств ОМС на 10%.

«Также предусмотрено увеличение стоимости лечения на 10% при лечении пожилых пациентов, чей возраст — старше 60 лет или при наличии особых условий, с которыми находятся в круглосуточном стационаре их законные представители», — добавила директор Территориального фонда.

Так, например, на 20% увеличивается стоимость лечения при проведении сочетанных хирургических вмешательств, однотипных операций на парных органах, а при длительных сроках лечения — более 30 дней — стоимость лечения по отдельным заболеваниям возрастет до 80%.