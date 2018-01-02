Как изменятся тарифы на лечение пензенцев в стационаре

«В стандартах медицинской помощи, утверждаемых приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, указаны средние сроки лечения заболевания, при этом фактические сроки лечения пациентов могут быть ниже средних сроков лечения (либо в связи с достигнутым положительным клиническим эффектом, либо по причине прерванной госпитализации) или выше (в связи с особенностями течения основного заболевания, наличия осложнений и сопутствующей патологии)», — сообщила Елена Аксенова в ходе «прямой линии» в ИА «Пенза-Пресс».
По ее словам, нормативные средние сроки госпитализации в условиях круглосуточного стационара составляют 9,2 дня, при этом они варьируются в зависимости от профиля медицинской помощи от 6,6 дней по профилю «акушерство и гинекология» и до 18 дней по профилю «гериатрия». За счет средств ОМС будут предоставлены спальное место и питание законному представителю ребенка в возрасте от нуля до четырех лет, а при наличии определенных показателей — и старше. В этом случае стоимость лечения ребенка увеличивается за счет средств ОМС на 10%.
«Также предусмотрено увеличение стоимости лечения на 10% при лечении пожилых пациентов, чей возраст — старше 60 лет или при наличии особых условий, с которыми находятся в круглосуточном стационаре их законные представители», — добавила директор Территориального фонда.
Так, например, на 20% увеличивается стоимость лечения при проведении сочетанных хирургических вмешательств, однотипных операций на парных органах, а при длительных сроках лечения — более 30 дней — стоимость лечения по отдельным заболеваниям возрастет до 80%.