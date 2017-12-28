В Пензе на площади Ленина появился экран

«В 2017 году было немало позитивных событий — наши дети становились победителями всероссийских, областных олимпиад, инженеры создавали новые высокотехнологичные продукты, хирурги выполняли сложные операции и спасали жизни людей. Надо больше рассказывать о жителях региона, которые добились серьезных результатов», — сказал Иван Белозерцев.
Кроме того, он подчеркнул, что главными героями видеотрансляций должны стать люди, которые своим трудом и достижениями работают на престиж региона и способствуют его развитию.
Напомним, поручение поставить экран губернатор дал на оперативном совещании в областном правительстве.
Трансляции продлятся все новогодние каникулы.