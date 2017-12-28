«ВКонтакте» появились анимированные стикеры

Первыми персонажами стали пес Коржик и единорог Спаркс.
По задумке разработчиков, анимация будет воспроизводиться автоматически в диалогах. Перед тем, как послать стикер, пользователи могут посмотреть, как он будет выглядеть.
Пользователи «ВКонтакте» теперь могут отправлять друг другу анимированные стикеры, сообщает телеканал «360».
Первыми персонажами стали пес Коржик и единорог Спаркс.
По задумке разработчиков, анимация будет воспроизводиться автоматически в диалогах. Перед тем, как послать стикер, пользователи могут посмотреть, как он будет выглядеть.