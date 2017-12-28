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«ВКонтакте» появились анимированные стикеры

28 декабря в 17:37 112 просмотров
«ВКонтакте» теперь могут отправлять друг другу анимированные стикеры, сообщает телеканал «360».

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Пользователи «ВКонтакте» теперь могут отправлять друг другу анимированные стикеры, сообщает телеканал «360».

Первыми персонажами стали пес Коржик и единорог Спаркс.

По задумке разработчиков, анимация будет воспроизводиться автоматически в диалогах. Перед тем, как послать стикер, пользователи могут посмотреть, как он будет выглядеть.


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