Вологжане за год сдали 10000 литров крови

В вологодской станции переливания крови подвели итоги работы за 2017 год.

За 2017 год на станции заготовили больше десяти тысяч литров крови, привлекли новых доноров, в итоге, удалось спасти сотни жизней, сообщает 35media.ru.

В торжественной обстановке отличившихся в этом непростом деле наградили почетными грамотами.