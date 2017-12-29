Вологжане за год сдали 10000 литров крови

За 2017 год на станции заготовили больше десяти тысяч литров крови, привлекли новых доноров, в итоге, удалось спасти сотни жизней, сообщает 35media.ru.
В торжественной обстановке отличившихся в этом непростом деле наградили почетными грамотами.
В вологодской станции переливания крови подвели итоги работы за 2017 год.
За 2017 год на станции заготовили больше десяти тысяч литров крови, привлекли новых доноров, в итоге, удалось спасти сотни жизней, сообщает 35media.ru.
В торжественной обстановке отличившихся в этом непростом деле наградили почетными грамотами.