В Пензе на улице Воронова столкнулись пять автомобилей (видео)

Автомобилисты жалуются на состояние дорожного покрытия на улице Воронова, где в яму угодили сразу пять машин. По счастливой случайности на обочине дороги не оказалось припаркованных машин и пешеходов. Пострадавшие намерены составить претензию.

У всех машин одинаковые повреждения — испорченные диска и два пробитых колеса. Все угодили в огромную яму на улице Воронова. Теперь их владельцы подсчитывают ущерб.

К счастью ДТП обошлись без жертв, хотя угроза была более чем реальна — по обочинам дороги передвигаются пешеходы, обходя все те же ямы и лужи.

На участке — плотный поток машин и всего две полосы. Объехать злополучную яму не так просто. Впрочем, самодельное препятствие, которое было призвано предупредить остальных водителей, долго не продержалось.

По иронии в здании у дороги сразу несколько магазинов, — для обслуживания автомобилей. Здесь замечают, что в глубокой яме пензенцы регулярно калечат свои машины. Впрочем, клиентов больше не становится, яма у входа наносит ущерб бизнесу. Знатоки дорожной проблемы рассказывают всю историю испорченного асфальта. Как выяснилось, это последствия коммунальных работ.

Первое, что сделали участники ДТП — вызывали на место происшествия сотрудников ГИБДД.

«После оформления материалов, водитель имеет право обратиться в страховую компанию или в гражданском порядке в суд на организацию, осуществляющую содержание данного участка дороги», — прокомментировал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Валентин Новоженцев.

В ГИБДД озвучивают официальную статистику: 23 должностных и одно юридическое лицо — именно столько человек и организаций привлекли к административной ответственности за некачественное содержание дорог в 2017 года. Но о том, что у автомобилистов терпения больше нет, можно судить даже по парковке возле злополучной ямы. Не дождавшись помощи, часть водителей оставили автомобили с пробитыми шинами у места происшествия, сообщает телеканал «Экспресс».