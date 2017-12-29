Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе с 1 января будет работать вытрезвитель
Прокурор Александр Морозов — о защите прав предпринимателей
В Пензе на площади Ленина появился экран
Известный блогер-путешественник посетил Город Спутник
Белозерцев: Праздники мы должны провести достойно
Пензенские врачи пришили рабочему пальцы
Губернатор призвал противостоять распространению идеологии экстремизма
Пензенскую заправку подозревают в подражании «Лукойлу»
Пензенская исполнительница Марта Серебрякова выступит на конкурсе «Звезды»
В центре Пензы продавали нелегальный алкоголь

В Кузнецке планируют отреставрировать старейшее учебное заведение (видео)

28 декабря в 20:17 294 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области в 2017 году на строительство и ремонт школ был направлен беспрецедентный объем денежных средств — около 300 миллионов рублей. Большая их часть была выделена на возведение нового и ремонт старого корпуса школы № 5. Работы велись и в других образовательных учреждениях города.

В спортзале школы № 14 сейчас занимаются не только физкультурой, но и проводят школьные мероприятия. Сделать ремонт удалось благодаря региональной программе, в нее учреждение попало в последний момент, когда после проведения торгов удалось сэкономить бюджетные средства.

«Про конкурс мы узнали в начале июля. К середине июля подготовили техническую документацию, потом прошли торги, победителей которых определили в середине августа», — рассказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.

Работы были завершены в срок, как и на других объектах. В 2018 году власти Кузнецка намерены по региональной программе провести капитальный ремонт в старейшем учебном заведении города — гимназии № 1. Зданию уже более 100 лет, оно является объектом культурного наследия, поэтому накладывает на городские власти дополнительную ответственность.

«Если с обычной школой просто составляем проектно-сметную документацию, то в данном случае обследование делает специализированная организация, которая может работать с памятниками культуры», — добавила Лариса Борисова.

В первую очередь, планируется отремонтировать крышу и заменить часть перекрытий, привести в порядок парадную лестницу и все несущие конструкции. Если после выполнения всех работ останутся неизрасходованные средства, их потратят на ремонт школы № 16, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60