В Пензе завершились соревнования по плаванию для детей-инвалидов (видео)

То, что у ребят ограничения по здоровью, можно заметить, только если приглядеться. Это воспитанники спортивно-адаптивной школы, открытой осенью 2017 года. Но некоторые занимаются плаванием уже по несколько лет.
«Плавание хорошо вписывается в его дневной график. Результат на лицо, я вижу, что ребенок стал крепче», — рассказала мама Саши Холкина Ольга.
Из 170 человек почти половина занимается именно в воде. В основном, это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха. Скоро в школе откроются новые направления работы.
«Планируем открыть отделение тенниса и пауэрлифтинга, для этого подали заявку на участие в федеральной программе. Также школе необходим автобус с подъемником для перевозки инвалидов. Надеемся, что все получится», — сказал директор пензенской областной спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев.
Заплыв оказался необычным. Поддержать ребят пришли Дед Мороз и Снегурочка. А в финале каждый, кто проплыл свою дистанцию, независимо от показанного времени, получил праздничную коробку со сладкими подарками, сообщает телеканал «Экспресс».