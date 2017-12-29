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В Пензе завершились соревнования по плаванию для детей-инвалидов (видео)

28 декабря в 19:43 280 просмотров
«Сура» прошли соревнования с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.

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В Пензе во дворце водного спорта «Сура» прошли соревнования с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.

То, что у ребят ограничения по здоровью, можно заметить, только если приглядеться. Это воспитанники спортивно-адаптивной школы, открытой осенью 2017 года. Но некоторые занимаются плаванием уже по несколько лет.

«Плавание хорошо вписывается в его дневной график. Результат на лицо, я вижу, что ребенок стал крепче», — рассказала мама Саши Холкина Ольга.

Из 170 человек почти половина занимается именно в воде. В основном, это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха. Скоро в школе откроются новые направления работы.

«Планируем открыть отделение тенниса и пауэрлифтинга, для этого подали заявку на участие в федеральной программе. Также школе необходим автобус с подъемником для перевозки инвалидов. Надеемся, что все получится», — сказал директор пензенской областной спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев.

Заплыв оказался необычным. Поддержать ребят пришли Дед Мороз и Снегурочка. А в финале каждый, кто проплыл свою дистанцию, независимо от показанного времени, получил праздничную коробку со сладкими подарками, сообщает телеканал «Экспресс».


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