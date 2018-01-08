Урок № 4. Учим английский язык с помощью интернета

Учить английский, играя в игры, переписываясь в соцсетях и ведя блоги? Это возможно. Конечно, интернет не заменит занятий с педагогом, но будет отличным подспорьем в изучении иностранного языка. О том, как применять современные технологии — четвертый урок проекта ИА «Пенза-Пресс» «Do You Understand?» (0+).

«С самого основания нашей школы мы применяем информационные технологии и постоянно развиваем это направление. Если начинали мы с презентаций, то теперь в нашем арсенале есть и видео, и компьютерные игры, и интернет-технологии. Наша задача — погрузить детей в языковую среду, а это можно сделать при помощи программ, компьютерных приложений, даже соцсетей. Дети быстрее запоминают материал в игровой форме, это сокращает время подготовки, они более мотивированы. Конечно, мы не увлекаемся этим, потому что игра есть игра», — рассказала старший преподаватель «Школы иностранных языков № 1» Ольга Гладкова.

В чем же плюсы интернет-технологий? Во-первых, в Сети можно найти тексты-первоисточники на иностранном языке: журнальные статьи, новости. Во-вторых, интернет дает возможность общаться с носителями языка. Кроме того, такие программы обучения стимулируют желание учиться, потому что не являются уроками в привычном смысле слова.

Например, одним из эффективных видов интернет-технологий является блог. В данном случае он будет представлять собой не просто дневник, а мультимедийную тетрадь, которую будет видеть и преподаватель, и другие ученики.

«Использование блогов обеспечивает большую гибкость учебного процесса, интенсивное взаимодействие между преподавателем и учеником, а также между самими обучающимися, открытость и обоснованность оценки результатов, мобильность и оперативность обмена информацией», — пояснила преподаватель «Школы иностранных языков № 1».

Еще одна технология — подкастинг [это процесс создания аудио- и видеофайлов (подкастов), которые, как правило, характеризуются периодичностью издания]. Благодаря ей отрабатывается такая важная часть обучения как аудирование. Большой плюс — подкаст можно «прокручивать» и слушать сколько угодно.

Конечно, это далеко не все примеры интернет-технологий, позволяющих легче и быстрее погружаться в иностранный язык. Большой потенциал имеют электронные образовательные ресурсы: порталы, обучающие интернет-программы, словари, энциклопедии. То, что без компьютерных технологий в современном мире — никуда, понимают и создатели учебной литературы. К учебникам и рабочим тетрадям прилагаются обучающие диски.

«Диск к учебнику рассчитан на отработку тем: запомнить слово и написать его по памяти, вписать недостающую букву или найти ошибку в слове. Получается достаточно дифференцированное обучение — на занятии студент знакомится с новой темой, а дома есть возможность отработать материал, причем выполнить задание столько раз, сколько ему необходимо. Ведь все дети разные: кому-то необходимо 10 минут, чтобы запомнить слова, а кому то требуется два дня. Компьютерные программы обеспечивают каждому ребенку наиболее комфортные и эффективные условия для наилучшего усвоения материала, позволяющие работать без стрессов, вне жестких временных рамок, в своем темпе, возвращаясь к одному и тому же упражнению столько раз, сколько необходимо», — отметила Ольга Гладкова.

Но технологии не стоят на месте. Например, в планах у «Школы иностранных языков № 1» — внедрение уроков по скайпу.

«Такие занятия будут значительно экономить время, его не надо будет тратить на дорогу, они обеспечивают психологический комфорт, можно будет записать урок и повторить его еще раз. Однако есть у этого вида занятий и недостатки: удержать внимание дистанционно намного сложнее. К тому же это требует определенных финансовых затрат в плане техники. Обучение по скайпу может быть очень удобным и выгодным решением. Правда, для того, чтобы избежать проблем, необходимо провести тщательный «кастинг» педагогов, заранее оговорить способ и время произведения оплаты, а также обсудить формат занятий», — рассказала Ольга Гладкова.

О том, как лучше изучать английский — индивидуально или в группе, в частной школе или с репетитором, читайте здесь, здесь и здесь. А на следующем уроке мы поговорим о том, что такое разговорный английский и в чем особенности его изучения.