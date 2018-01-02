Как в 2018 году изменился закон об использовании материнского капитала

В Пензенском областном отделении Пенсионного фонда рассказали об изменениях в законодательстве по использованию материнского (семейного) капитала (МСК).

По словам главы отделения фонда Михаила Буданова, в 2017 году размер маткапитала составил 453 тысячи 026 рублей, индексация в 2018-м не планируется. Зв 11 месяцев было выдано 4905 сертификатов, с 2007-го — 65198. Также было принято 6153 заявления о распоряжении средствами МСК .

За 2017 год было перечислено 2 млрд 439 млн 830 тыс. рублей, 59% владельцев сертификата полностью распорядились средствами.

В 2018 году вводятся изменения в законодательство относительно МСК, в частности:

— возможность вступления в программу продлена до 2021 года;

— снят трехлетний мораторий на направление маткапитала на дошкольное образование;

— малоимущие семьи, в которых, начиная с 2018 года, родится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств маткапитала.

Под малоимущими семьями подразумеваются семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения.

Напомним, прожиточный минимум для трудоспособного населения в Пензенской области во втором квартале 2017 года составил 9771 руб. Таким образом, право на выплаты имеют семьи со среднедушевым доходом не более 14656,5 руб.

«Размер ежемесячной выплаты равен размеру прожиточного минимума для детей в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты», — отметил Михаил Буданов.

Прожиточный минимум для детей за второй квартал уходящего года составил 9470 руб.

Заявление можно подать в течение полутора лет с момента рождения ребенка, одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Выплаты производятся со дня рождения ребенка, если обращение последовало до того, как ему исполнилось полгода. В таком случае деньги начинают выплачивать со дня обращения.

«Прогнозируемое количество рождения вторых детей в 2018 году в Пензенской области — 5736. Ожидаемое количество обращений — около трех тысяч человек», — добавил руководитель Пензенского областного отделения Пенсионного фонда.