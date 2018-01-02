Пензячка ушла из жизни с улыбкой благодарности к первой любви

Жительница Пензенской области Алина Радионова рассказала об истории любви своей мамы, о ее непростой судьбе и младшем братике, которому не суждено было появиться на свет.

«24 октября моей мамочке Людмиле исполнилось бы 59 лет, если бы она еще была с нами… Прошло уже три года со дня ее гибели. Она была удивительным человеком — добрым, жертвенным. Чего не скажешь про моего отца, которого я теперь, наверное, никогда не прощу за предательство.

В юности у мамы был жених Вячеслав — ее первая и самая настоящая любовь. Она проводила его в армию и обещала дождаться, но у судьбы были другие планы на этот счет.

Все началось со знакомства с Андреем, моим отцом, в 1977 году.

Он был честолюбивым студентом с грандиозными планами на будущее, а она — наивной и простой деревенской девушкой, которая училась в строительном техникуме. Он рассказал ей сказки о безумной любви и хорошей жизни, она и влюбилась без памяти. Написала письмо Славе, что расстается с ним. А вскоре узнала, что ждет ребенка от Андрея. Тот сразу же сделал ей предложение, и весной они поженились.

Свадьба была не пышная, студенческая. Справляли ее в доме родителей моей мамы. Жених понравился всем, кроме моей прабабушки. Она еще тогда предупреждала внучку, что не будет ей счастья с этим человеком. Но мама ничего не хотела слушать. А в декабре у нее родился мой старший брат Валерка.

Через два года Андрей окончил вуз и остался в городе — работать инженером на предприятии. Домой к жене приезжал лишь по выходным. С воспитанием Валерки маме помогали только ее родители, Андрей был сиротой. Хотя деньги он привозил, так что семья, можно сказать, ни в чем не нуждалась. Но деньги никогда не смогут заменить отца, вот только тогда он этого не понимал, да и сейчас, наверное, не понимает…

Когда Валерка немного подрос, бабушка уговорила Андрея забрать маму с ребенком в город. Отцу дали комнату в общежитии от предприятия, брата устроили в ясли, и первое время все шло хорошо. Отец даже пристроил маму работать на своем предприятии.

А в марте 1982 года родилась я. И маме пришлось уйти в декрет.

Как мне рассказывала бабушка, отец стал поздно возвращаться с работы, и мама поняла, что у него кто-то есть. Собрала вещи и уехала к родителям. Он быстро опомнился, порвал отношения с любовницей и приехал забирать семью. Клялся маме в вечной любви, а она поверила.

Говорила, что тогда у них будто начался второй медовый месяц. Вскоре она поняла, что носит под сердцем ребенка. И тут грянул кризис. Отец потерял работу, долгое время никуда не мог устроиться. Матери пришлось сделать аборт. Знакомая предложила ей устроиться мастером в коммерческую фирму, и она, не раздумывая, согласилась. Весь дом держался на ней.

Отец же в это время страдал на диване. Тогда в жизни мамы и появился Вячеслав, шел 1995 год. Они случайно столкнулись на улице, узнали друг друга. Он пригласил ее в кафе, рассказал, как тяжело было после расставания, как после армии уехал на север, чтобы заработать денег на квартиру и хоть немного забыться. Но чувства никуда не ушли.

К тому времени мама уже не любила моего отца — слишком много боли он ей причинил изменой. Но и предать его не смогла. Сказала Славе, что они могут быть только друзьями. Долгое время так и было. Он вновь уехал на север и иногда присылал письма. Отец лишь смеялся над глупой любовью своего соперника.

А в 2009 году на нашу семью обрушилось несчастье. Мама заболела. Врачи долго не могли поставить верный диагноз, в итоге время было упущено. Отец не справился с ситуацией, испугался, собрал вещи и ушел к очередной любовнице.

А мы с братом и бабушкой пытались вытащить маму с того света. И тогда пришло письмо от Славы. Мама не захотела ему отвечать, она уже смирилась с тем, что угасает в одиночестве. Вот только я не смогла смотреть на это и молчать, так что написала ему сама. Слава сразу же бросил все дела и приехал к ней. Просиживал в палате мамы долгие часы, держал ее за руку. И знаете, тогда произошло маленькое чудо — болезнь отступила! Я верю, что первая любовь продлила ей жизнь.

Отец, узнав об этом, с легкостью подписал документы на развод. А мама со Славой обвенчались в церкви. Мы с братом, хоть и взрослые, но сразу потянулись к нему. Он стал отличным дедушкой для моей дочки и сына брата.

Только вот счастья им с мамой было отмерено не много — прожили вместе они всего лишь пять лет. В 2013 году болезнь вернулась. Мама стала угасать на глазах. Слава днем и ночью сидел у ее кровати, пытался облегчить ее боль. Наверное, ему это удалось — мама умерла у него на руках с улыбкой на губах.

А мой родной отец живет беззаботно в другом браке. Мы стали для него незнакомцами, зато у нас появился настоящий отец, пусть и не по крови».

[Алина Радионова, газета «Репортер. Пенза"]