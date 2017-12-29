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Какое кино хотят увидеть пензенцы? Блиц-опрос

29 декабря в 14:00 306 просмотров
, 28 декабря, отмечался Всемирный день кино. Мы решили узнать у жителей Пензы, что для них значит кинематограф, какие фильмы они смотрят сейчас, каким актерам отдают предпочтение, часто ли им удается посетить кинотеатр, какие жанры востребованы и каких изменений они ждут в этой сфере.

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Накануне, 28 декабря, отмечался Всемирный день кино. Мы решили узнать у жителей Пензы, что для них значит кинематограф, какие фильмы они смотрят сейчас, каким актерам отдают предпочтение, часто ли им удается посетить кинотеатр, какие жанры востребованы и каких изменений они ждут в этой сфере.

Эдуард Авакян, парикмахер

1. Продолжите фразу «Кино — это…»

— Отдых.

2. Ваш любимый жанр?

— Боевики, исторические фильмы, серьезные, такие как «Список Шиндлера» (16+),

3. Как часто вы смотрите фильмы?

— Один раз в неделю.

4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?

— Актер — кто в главной роли. Смотрю на то, кто режиссер фильма.

5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?

— Патриотических. Таких, как «Легенда № 17» (6+).

6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?

— Три месяца назад. Попкорн был ужасен!

7. Любимый актер?

— Мэл Гибсон, Кевин Костнер.

8. Любимая актриса?

— Кэтрин Зета-Джонс.

9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?

— Школы драматургии. Не хватает эмоций на экране.

10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?

— «Проповедник с пулеметом» (16+).

Ирина и Иван, супружеская пара

1. Продолжите фразу «Кино — это…»

— Настоящее и будущее,

2. Ваш любимый жанр?

— Комедия.

3. Как часто вы смотрите фильмы?

-Один раз в неделю.

4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?

— Актерский состав. Часто смотрим трейлер к фильму.

5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?

— Таких, как фильмы Гайдая, чтобы были в памяти надолго. Сейчас очень много фильмов-однодневок. Посмотрел и забыл.

6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?

— Вчера.

7. Любимый актер?

— Сергей Гармаш, Мэл Гибсон.

8. Любимая актриса?

— Светлана Ходченкова. Российская актриса, за которую не стыдно.

9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?

— Бюджета. Наши кинематографисты ничем Западу не уступают: и режиссеры хорошие есть, и актеры, и спецэффекты мы научились делать… Идей много, реализовать их можно, было бы финансирование.

10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?

— Были на премьере фильма «Очень плохие мамочки» (18+).

Ксюша, студентка

1. Продолжите фразу «Кино — это…»

— Отдых.

2. Ваш любимый жанр?

— Фантастика.

3. Как часто вы смотрите фильмы?

— Два раза в неделю.

4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?

— На актерский состав.

5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?

— Добрых, позитивных.

6. Когда вы в последний раз были в кинотеатре?

— Была на премьере «Звездных войн» (16+).

7. Любимый актер?

— Джейсон Стэйтем.

8. Любимая актриса?

— Не могу выделить какую-то одну актрису.

9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?

— Бюджета. И хороших режиссеров.

10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?

— «Звездные войны».

Валерий Сафронов, ресторатор

1. Продолжите фразу «Кино — это…»

— Процитирую слова В. И. Ленина: «Кино — важнейшее из искусств». Кино, на сегодняшний день, — это легкопроникающая субстанция, которая проникает в наш мозг и меняет нас.

2. Ваш любимый жанр?

— Проще назвать НЕлюбимые: темы уголовного мира, ужасы, слащавые сериалы. Фильм должен быть хорошим, нравственным, а жанр уже не столь важен,

3. Как часто вы смотрите фильмы?

— Один-два раза в неделю.

4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?

— На свое настроение.

5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?

— Сейчас в киноиндустрии выбор огромен! Готов ли человек все это «принимать»?!

6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?

— Год назад.

7. Любимый актер?

— Жан-Поль Бельмондо

8. Любимая актриса?

— Софи Марсо

9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?

— Кинематограф должен быть мощным пропагандистским инструментом. В правильном смысле этого слова. Как родитель учит ребенка: «что такое хорошо и что такое плохо», кино тоже должно выполнять такую миссию. Тонко и важно. Кино должно быть лучом света!

10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?

— Зарубежный боевик, но названия вспомнить не могу.

Алексей Королев, предприниматель

1. Продолжите фразу «Кино — это…»

— Приятное времяпрепровождение.

2. Ваш любимый жанр?

— Комедия.

3. Как часто вы смотрите фильмы?

— Два-три раза в неделю.

4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?

— Все зависит от настроения.

5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?

— Нет хорошей отечественной детско-юношеской кинематографии. Куда она исчезла?

6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?

— Месяц назад.

7. Любимый актер?

— Александр Панкратов-Черный, состав «Квартет И» очень нравится.

8. Любимая актриса?

— Джессика Альба.

9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?

— Бюджета.

11. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?

— Пересматривал в очередной раз «О чем говорят мужчины?» (16+).

Александр Стяжков, промышленник

1. Продолжите фразу «Кино — это…»

— Бизнес.

2. Ваш любимый жанр?

— Фантастика.

3. Как часто вы смотрите фильмы?

— Стараюсь раз в месяц смотреть кино, которое еще не видел.

4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?

— Смотрю, кто режиссер и продюсер. Это в 80% случаев определяет качество фильма.

5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?

— Нет, пожалуй, киноиндустрия очень четко реагирует на запрос публики, поэтому, я не считаю, что какого-то кино не хватает сейчас.

6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?

— Неделю назад.

7. Любимый актер?

— Майкл Фассбендер.

8. Любимая актриса?

— Скарлетт Йоханссон.

9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?

— Адекватности и позитивного настроя.

10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?

— «Операция «Арго» (16+)

Из нашего мини-опроса видно, что многие не представляют свой быт без новых картин и без пересмотра старых. Для развлечения или снятия напряжения мы все чаще выбираем именно кино.

В ближайшем кинозале вас ждут произведения на любой вкус — нет гарантии, что все они будут шедеврами, но можно на время киносеанса забыть о своих проблемах и начать сопереживать героям.

На кинолентах воспитываются последние несколько поколений, именно фильмы показывают нам примеры добра и зла, правды и лжи, дружбы и предательства.

Какое кино смотреть, для чего и зачем — слишком общий вопрос и на него каждый находит свой уникальный ответ. Универсального нет! Возьмусь предположить, опираясь на проведенный опрос, чтобы не скучать и не забывать о своей человечности. Зритель хочет видеть в фильме то, что заставляет его: смеяться, огорчаться, предаваться меланхолии, вспоминать об утраченных возможностях, наблюдать за чьими-то злоключениями и радоваться чужому успеху.

Светлана Ольховская

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-1433326/ скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1738589412880463&set=a.549864141753002.1073741835.100001882632741&type=3&theater, фото Светланы Ольховской, их архива Александра Стяжкова

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