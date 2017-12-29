Какое кино хотят увидеть пензенцы? Блиц-опрос

Эдуард Авакян, парикмахер
1. Продолжите фразу «Кино — это…»
— Отдых.
2. Ваш любимый жанр?
— Боевики, исторические фильмы, серьезные, такие как «Список Шиндлера» (16+),
3. Как часто вы смотрите фильмы?
— Один раз в неделю.
4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?
— Актер — кто в главной роли. Смотрю на то, кто режиссер фильма.
5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?
— Патриотических. Таких, как «Легенда № 17» (6+).
6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?
— Три месяца назад. Попкорн был ужасен!
7. Любимый актер?
— Мэл Гибсон, Кевин Костнер.
8. Любимая актриса?
— Кэтрин Зета-Джонс.
9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?
— Школы драматургии. Не хватает эмоций на экране.
10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?
— «Проповедник с пулеметом» (16+).
Ирина и Иван, супружеская пара
1. Продолжите фразу «Кино — это…»
— Настоящее и будущее,
2. Ваш любимый жанр?
— Комедия.
3. Как часто вы смотрите фильмы?
-Один раз в неделю.
4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?
— Актерский состав. Часто смотрим трейлер к фильму.
5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?
— Таких, как фильмы Гайдая, чтобы были в памяти надолго. Сейчас очень много фильмов-однодневок. Посмотрел и забыл.
6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?
— Вчера.
7. Любимый актер?
— Сергей Гармаш, Мэл Гибсон.
8. Любимая актриса?
— Светлана Ходченкова. Российская актриса, за которую не стыдно.
9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?
— Бюджета. Наши кинематографисты ничем Западу не уступают: и режиссеры хорошие есть, и актеры, и спецэффекты мы научились делать… Идей много, реализовать их можно, было бы финансирование.
10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?
— Были на премьере фильма «Очень плохие мамочки» (18+).
Ксюша, студентка
1. Продолжите фразу «Кино — это…»
— Отдых.
2. Ваш любимый жанр?
— Фантастика.
3. Как часто вы смотрите фильмы?
— Два раза в неделю.
4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?
— На актерский состав.
5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?
— Добрых, позитивных.
6. Когда вы в последний раз были в кинотеатре?
— Была на премьере «Звездных войн» (16+).
7. Любимый актер?
— Джейсон Стэйтем.
8. Любимая актриса?
— Не могу выделить какую-то одну актрису.
9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?
— Бюджета. И хороших режиссеров.
10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?
— «Звездные войны».
Валерий Сафронов, ресторатор
1. Продолжите фразу «Кино — это…»
— Процитирую слова
2. Ваш любимый жанр?
— Проще назвать НЕлюбимые: темы уголовного мира, ужасы, слащавые сериалы. Фильм должен быть хорошим, нравственным, а жанр уже не столь важен,
3. Как часто вы смотрите фильмы?
— Один-два раза в неделю.
4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?
— На свое настроение.
5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?
— Сейчас в киноиндустрии выбор огромен! Готов ли человек все это «принимать»?!
6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?
— Год назад.
7. Любимый актер?
— Жан-Поль Бельмондо
8. Любимая актриса?
— Софи Марсо
9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?
— Кинематограф должен быть мощным пропагандистским инструментом. В правильном смысле этого слова. Как родитель учит ребенка: «что такое хорошо и что такое плохо», кино тоже должно выполнять такую миссию. Тонко и важно. Кино должно быть лучом света!
10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?
— Зарубежный боевик, но названия вспомнить не могу.
Алексей Королев, предприниматель
1. Продолжите фразу «Кино — это…»
— Приятное времяпрепровождение.
2. Ваш любимый жанр?
— Комедия.
3. Как часто вы смотрите фильмы?
— Два-три раза в неделю.
4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?
— Все зависит от настроения.
5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?
— Нет хорошей отечественной детско-юношеской кинематографии. Куда она исчезла?
6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?
— Месяц назад.
7. Любимый актер?
— Александр Панкратов-Черный, состав «Квартет И» очень нравится.
8. Любимая актриса?
— Джессика Альба.
9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?
— Бюджета.
11. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?
— Пересматривал в очередной раз «О чем говорят мужчины?» (16+).
Александр Стяжков, промышленник
1. Продолжите фразу «Кино — это…»
— Бизнес.
2. Ваш любимый жанр?
— Фантастика.
3. Как часто вы смотрите фильмы?
— Стараюсь раз в месяц смотреть кино, которое еще не видел.
4. Выбирая ленту для просмотра, на что, прежде всего, обращаете внимание?
— Смотрю, кто режиссер и продюсер. Это в 80% случаев определяет качество фильма.
5. На ваш взгляд, каких фильмов сейчас не хватает для общества, есть ли такие?
— Нет, пожалуй, киноиндустрия очень четко реагирует на запрос публики, поэтому, я не считаю, что какого-то кино не хватает сейчас.
6. Когда вы последний раз были в кинотеатре?
— Неделю назад.
7. Любимый актер?
— Майкл Фассбендер.
8. Любимая актриса?
— Скарлетт Йоханссон.
9. Чего или кого не хватает российскому кинематографу?
— Адекватности и позитивного настроя.
10. Какой фильм вы смотрели на этой неделе?
— «Операция «Арго» (16+)
Из нашего мини-опроса видно, что многие не представляют свой быт без новых картин и без пересмотра старых. Для развлечения или снятия напряжения мы все чаще выбираем именно кино.
В ближайшем кинозале вас ждут произведения на любой вкус — нет гарантии, что все они будут шедеврами, но можно на время киносеанса забыть о своих проблемах и начать сопереживать героям.
На кинолентах воспитываются последние несколько поколений, именно фильмы показывают нам примеры добра и зла, правды и лжи, дружбы и предательства.
Какое кино смотреть, для чего и зачем — слишком общий вопрос и на него каждый находит свой уникальный ответ. Универсального нет! Возьмусь предположить, опираясь на проведенный опрос, чтобы не скучать и не забывать о своей человечности. Зритель хочет видеть в фильме то, что заставляет его: смеяться, огорчаться, предаваться меланхолии, вспоминать об утраченных возможностях, наблюдать за чьими-то злоключениями и радоваться чужому успеху.
Светлана Ольховская