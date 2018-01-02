В Кузнецке произошла кровавая драма

Трагедия произошла в одной из квартир города Кузнецк. Зарезав коллегу, пьяный сборщик мебели взял с собой инструменты, машину и подругу покойного. Все это рецидивист устроил за одну январскую ночь.

В разговоре со следователем 42-летний Юрий Стеганков утверждал, что плохо помнит события, которые произошли вечером 30 января 2017 года. В памяти осталось шумное застолье с танцами на квартире у приятеля, вспыхнувшая ссора, а потом удар, от которого Юрий свалился.

Очнувшись, он увидел, что его обидчик лежит весь в крови без признаков жизни. Такой версии Стеганков придерживался после своего задержания, хотя и улики, и показания свидетелей говорили об обратном.

— Уроженец Кемеровской области Стеганков жил в Кузнецке, а на заработки ездил в Москву, там он занимался сборкой мебели. Один из знакомых рассказывал на допросе, что Юрий охотно помогал ему в бытовых вопросах, был очень общительным, но при этом вспыльчивым и обидчивым человеком, к тому же склонным к выпивке. По месту жительства Стеганкова характеризовали отрицательно. Мужчина был судим — в 2002 году он получил семь лет за убийство, — рассказал Андрей Игнатов, следователь Кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области.

Вечером 30 января Юрий вместе со своим приятелем Константином выпивал у себя дома, после чего мужчины решили поехать в гости к товарищу, 39-летнему Илье Зосимову. Тот, как и Юрий, занимался сборкой мебели. Спутница Зосимова — 45-летняя Ольга поначалу тоже участвовала в застолье, но вскоре ушла спать в соседнюю комнату и не видела того, что происходило дальше.

— В какой-то момент пьяный Стеганков рукой смахнул со стола на пол всю еду и посуду. Хозяину квартиры — Зосимову это не понравилось, он ударил гостя по лицу, тот упал. Когда Юрий молча поднялся и ушел из квартиры, все приятели подумали, что он решил проветриться. Он взял такси, доехал до своего дома и взял там керамический нож, после чего вернулся обратно в квартиру Зосимова, чтобы продолжить выяснение отношений, — продолжил Андрей Игнатов.

Как следует из материалов уголовного дела, по возвращении Юрий еще выпил со своей жертвой, а когда конфликт возобновился, то вытащил нож, который все это время держал в рукаве куртки, и несколько раз ударил им Зосимова. Один из этих ударов пришелся точно в сердце и стал смертельным.

Приятель Стеганкова, Константин, ставший невольным свидетелем убийства, предложил вызвать «скорую», на что преступник велел ему «заткнуться», иначе тот ляжет рядом. Мужчина не стал спорить и, воспользовавшись моментом, ушел из «нехорошей» квартиры.

— На шум, доносившийся с кухни, из комнаты вышла Ольга. Когда она увидела, что ее мужчина лежит на полу в крови, она закричала, на что Стеганков заломил ей руки и стал угрожать, что тоже ее «приговорит». После этого он заставил девушку помочь ему перенести труп в ванную комнату, а потом отмыть пол от крови. Сделав это, Юрий еще раз осмотрелся в квартире. В спальне стояли приглянувшиеся ему инструменты, с которыми Зосимов ездил собирать мебель. Взяв перфоратор и шуроповерт, он поехал к себе домой. Ольга, несмотря на произошедшее, поехала вместе с ним, — отметил следователь.

Утром Стеганков первым делом зашел к свидетелю произошедшего — Константину и позвал его к себе, чтобы выпить. Тот согласился. По словам мужчины, когда он пришел к преступнику домой и увидел там спящую Ольгу, то испугался за ее жизнь. Дождавшись, пока захмелевший Юрий тоже заснет, он разбудил женщину и повез ее к себе.

— По словам Константина, он был так испуган происходящим, что накануне не мог заснуть. О произошедшем он рассказал своему знакомому, который работал в правоохранительных органах. Вечером 31 января полиция нашла тело Зосимова и задержала Стеганкова. Незадолго до этого тот вернулся на место преступления и угнал машину убитого — просто решил покататься пьяным по Кузнецку и в конце концов оставил легковушку у своего дома, — рассказал Андрей ИГНАТОВ.

Юрия по решению суда поместили под стражу. Сначала он оформил явку с повинной, однако позже на этапе следствия воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Экспертиза пришла к выводу, что на момент совершения преступлений он полностью осознавал свои действия. То, что он забыл часть событий вечера, в который произошло убийство, эксперты объяснили не психическим отклонением, а банальным алкогольным опьянением.

В качестве отягчающего вину обстоятельства суд принял во внимание рецидив преступлений.

13 декабря 2017 года Кузнецкий районный суд признал Стеганкова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса РФ — убийство (ч.1 ст. 105), угроза убийством (ч.1 ст. 119), кража (ч.1 ст. 158) и угон автомобиля (ч.1 ст. 166 УК РФ). В качестве отягчающего вину обстоятельства принят во внимание рецидив преступлений. Суд приговорил Стеганкова к 11 годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

[Николай ШУМИН, «Репортер. Пенза"]

(Имена и фамилии фигурантов уголовного дела изменены по этическим соображениям. — прим. авт.)