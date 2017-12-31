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Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Новым годом

31 декабря в 18:00 144 просмотра

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Новым годом.

«Этот светлый, любимый с детства новогодний праздник — особенный. Он сохраняет традицию дарить подарки и собираться за семейным столом, создает атмосферу любви и счастья для наших родных и близких, объединяет всех людей нашей страны в стремлении совершать добрые дела и поступки, проявлять искреннюю заботу о тех, кто особенно нуждается в помощи.

Открывая новую страницу календаря, каждый из нас отмечает важные этапы в своей жизни, в своей семье, в истории родной страны, которые случились в уходящем году. В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть новый год принесет благополучие и успех, добавит нам сил и предоставит возможности для достижения поставленных целей, оправдает надежды.

От всей души я желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, благополучия вашим родным, близким и любимым людям.

С Новым годом, дорогие друзья!» — говорится в поздравлении.

Фотография: http://pfo.gov.ru/press/events/102029/

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