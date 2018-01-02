Пензенцы просят наладить освещение в подземном переходе на пр. Победы

Пензенец просит установить круглосуточное освещение в подземном переходе на пр. Победы.

Свою просьбу житель города озвучил в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

«В подземном переходе на проспекте Победы, у остановки магазина «Василек», днем отсутствует свет, хотя […] обещали наладить круглосуточное освещение с 18 декабря. Также в СМИ появилась информация, что в данном переходе женщина сломала ногу, возможно, из-за отсутствия освещения», — написал он.

Напомним, ранее в информагентство уже обращались с аналогичной проблемой.

Мы направили официальный запрос в администрацию Пензы, чтобы прояснить ситуацию.