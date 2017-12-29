Пензенцам вручили госнаграды и премии главы региона

29 декабря в Пензе прошла торжественная церемония вручения госнаград РФ, наград Пензенской области и губернатора, а также премий главы региона за выдающиеся достижения в сфере СМИ, культуры и искусства.

Иван Белозерцев, обращаясь к участникам церемонии, отметил, что Пензенская область развивается по основным показателям социально-экономического развития, а также рассказал об успехах в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что каждый из присутствующих своим трудом укрепляет экономику, образование и здравоохранение, культуру и социальную сферу региона.

«Мы вместе развиваем Пензенскую область. Выражаю вам признательность за ваш многолетний добросовестный труд, за искреннее стремление сделать наш край лучше. Главное, чтобы в нашем сознании была стабильность, а в душе — желание достигать успеха на Пензенской земле. Больше инициативы и творческих проектов! Низкий вам поклон, добра, счастья, мира! С наступающим всех Новым годом», — поздравил Иван Белозерцев.

Указом президента РФ за большой вклад в развитие атомной отрасли и укрепление обороноспособности РФ медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен Борис Никитин — начальник технологического отдела службы главного технолога федерального государственного унитарного предприятия федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко».

Почетную грамоту президента РФ вручили председателю правления Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Екатерине Банновой.

Также за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награжден тракторист предприятия «Мегаферма» в Кузнецком районе Джафяр Кудакаев.

Кроме того, Иван Белозерцев вручил Благодарности главы государства, медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью», знаки заслуженных работников отраслей, а также Премии Губернатора Пензенской области за выдающиеся достижения в области средств массовой информации, культуры и искусства по итогам 2017 года.

Телеканал «Экспресс» получил диплом в номинации «Редакция года» «за создание в СМИ развернутого портрета жизни пензенцев за прошедший год».

С полным списком награжденных пензенцев можно познакомиться здесь.