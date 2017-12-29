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Иван Белозерцев вручил телеканалу «Экспресс» диплом «Редакция года»

29 декабря в 14:33 232 просмотра
«Экспресс» удостоен диплома лауреата премии губернатора Пензенской области за выдающиеся достижения в сфере СМИ.

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Телеканал «Экспресс» удостоен диплома лауреата премии губернатора Пензенской области за выдающиеся достижения в сфере СМИ.

В дипломе отмечается, что творческий коллектив тележурналистов стал лучшим в номинации «Редакция года» «за создание в СМИ развернутого портрета жизни пензенцев за прошедший год».

Диплом вручил губернатор Иван Белозерцев 29 декабря на торжественной церемонии, где чествовали представителей СМИ, культуры и искусства. Также глава региона вручал госнаграды РФ, награды Пензенской области и главы субъекта РФ.

В частности, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен Борис Никитин — начальник технологического отдела службы главного технолога федерального государственного унитарного предприятия федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко».

Почетную грамоту президента РФ вручили председателю правления Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Екатерине Банновой.

Также за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награжден тракторист предприятия «Мегаферма» в Кузнецком районе Джафяр Кудакаев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/60412/

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