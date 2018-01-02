Как в праздники будет работать горячая линия пензенского ТФОМС

Директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова рассказала, как в праздничные дни будет работать горячая линия «Контакт-центра» (0+).

«Обращаю внимание, что 3,4, 5 и 8 января 2018 года в случае возникновения спорных ситуаций и необходимости получения консультации по вопросам оказания медицинской помощи по полису ОМС вы можете позвонить по телефону горячей линии «Контакт-центра» 8−800−100−80−44, где будут работать дежурные администраторы», — отметила она в ходе «прямой линии» в ИА «Пенза-Пресс».

В эти же дни в поликлинике № 14″ ГБУЗ «Городская поликлиника» и поликлинике № 2 ГБУЗ «Городская детская поликлиника будут работать страховые представители.

Узнать страховых представителей можно по единой унифицированной форме одежды в виде жилета голубого цвета с символикой системы ОМС и надписью «страховой представитель».