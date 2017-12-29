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Житель Белинского: Город находится в плачевном состоянии

29 декабря в 15:02 332 просмотра
Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».

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Житель города Белинского Пензенской области поделился проблемами в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«В Пензенской области много культурных городов, где родились и жили знаменитые люди. Раньше Белинский был именно таким городом и оправдывал свой статус: наличие рабочих мест, ровные дороги, красивый парк, даже были семейное кафе и кинотеатр, больница», — написал он.

По мнению жителя Белинского, сейчас плачевное состояние города не позволяет назвать его культурным.

«Летом этого года несколько человек заболели гепатитом А. Не работает очистительное устройство воды, нет чистых прудов, их все загрязнили местные заводы. Даже из крана вода воняет. Жить в этом городе становится невозможно.

Хотелось бы узнать, есть ли планы на развитие районов и устранят ли вышеизложенные проблемы», — поинтересовался житель Белинского.

Информагентство направило по данному факту официальный запрос.


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