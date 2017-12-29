РЕН ТВ отвезет на Байкал

4 января на РЕН ТВ состоится большая викторина. В рамках нового проекта Игоря Прокопенко «Русские булки-2» (16+) зрители смогут выиграть поездку на озеро Байкал — и отправиться туда вместе со съемочной группой телеканала. Испытать удачу можно будет одновременно в эфире РЕН ТВ и на странице телеканала в соцсети «Одноклассники».

Премьера нового проекта Игоря Прокопенко, иронично-провокационного расследования «Русские булки-2», выйдет на РЕН ТВ 4 января. В течение дня зрители увидят документальные фильмы, посвященные загадкам славянской и русской цивилизации. Показ состоится одновременно в эфире и в онлайн-формате — на странице РЕН ТВ в социальной сети «Одноклассники».



Во время показа первой части «Русских булок» Игорь Прокопенко уже разыграл поездку в Аркаим. В новом выпуске проекта зрители увидят, как победитель Максим Васин съездил в древний город.





4 января РЕН ТВ покажет самые необычные Новогодние традиции Руси и секреты настоящего российского застолья. Кроме того, телеканал представит прогнозы на 2018 год от самых осведомленных аналитиков. Игорь Прокопенко расскажет, почему Аляска, согласно документам, до сих пор принадлежит Российской Империи, а египетский фараон Тутанхамон мог быть наполовину русским.



Отдельное внимание проект уделит сенсационным находкам ученых на озере Байкал — в месте, куда будет разыграна поездка.



Пять первых зрителей, верно ответивших на все девять вопросов по сюжетам «Русских булок», получат в подарок книги Игоря Прокопенко с автографом и авторскими пожеланиями. А главный победитель, определить которого поможет компьютер, поедет со съемочной группой телеканала в экспедицию на таинственное озеро Байкал.



Ответы на вопросы ведущего будут приниматься с 23.00 до 2.00 по Московскому времени, на сайте www.prokopenko.tv. Победители викторины проекта будут объявлены в программе «Военная тайна», 20 января в 12.25 на РЕН ТВ.