РЕН ТВ отвезет на Байкал

Премьера нового проекта Игоря Прокопенко, иронично-провокационного расследования «Русские булки-2», выйдет на РЕН ТВ 4 января. В течение дня зрители увидят документальные фильмы, посвященные загадкам славянской и русской цивилизации. Показ состоится одновременно в эфире и в онлайн-формате — на странице РЕН ТВ в социальной сети «Одноклассники».
Во время показа первой части «Русских булок» Игорь Прокопенко уже разыграл поездку в Аркаим. В новом выпуске проекта зрители увидят, как победитель Максим Васин съездил в древний город.
4 января РЕН ТВ покажет самые необычные Новогодние традиции Руси и секреты настоящего российского застолья. Кроме того, телеканал представит прогнозы на 2018 год от самых осведомленных аналитиков. Игорь Прокопенко расскажет, почему Аляска, согласно документам, до сих пор принадлежит Российской Империи, а египетский фараон Тутанхамон мог быть наполовину русским.
Отдельное внимание проект уделит сенсационным находкам ученых на озере Байкал — в месте, куда будет разыграна поездка.
Пять первых зрителей, верно ответивших на все девять вопросов по сюжетам «Русских булок», получат в подарок книги Игоря Прокопенко с автографом и авторскими пожеланиями. А главный победитель, определить которого поможет компьютер, поедет со съемочной группой телеканала в экспедицию на таинственное озеро Байкал.
Ответы на вопросы ведущего будут приниматься с 23.00 до 2.00 по Московскому времени, на сайте www.prokopenko.tv. Победители викторины проекта будут объявлены в программе «Военная тайна», 20 января в 12.25 на РЕН ТВ.