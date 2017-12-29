В Саратове появился первый детсад для взрослых

Саратовчанам предлагают провести день по распорядку детского учреждения, в который включены завтрак, обед, полдник и дневной сон.

Как сообщает СарБК, в меню — каши, запеканки и какао. Основные развлечения — лепка из пластилина, пение, танцы, рисование, игры в песке. Среди правил пребывания в саду — отсутствие гаджетов.

Посетителей делят на возрастные группы. В каждой должно быть не более 10 человек. На протяжении дня с ними занимаются воспитатели с опытом работы в детсадах.

Идея создания детсада для взрослых принадлежит новосибирскому программисту Евгению Пятковскому. После Новосибирска, такие учреждения открывались в Москве и Санкт-Петербурге.

Как отмечает портал, в Саратове интерес к «дошкольному времяпровождению» проявляют женщины в возрасте от 50 лет. В других городах аудитория моложе — мужчины от 28 до 40 и женщины от 23 до 30 лет.