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В Кузнецком районе 11 депутатов досрочно сложили полномочия

29 декабря в 17:59 60 просмотров

В Кузнецком районе Пензенской области прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В результате проверки установлено, что 11 депутатов Посельского, Тарлаковского и Большетруевского сельсоветов в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год не указали или занизили размеры доходов, не указали принадлежащие им или супругам объекты недвижимости и транспортные средства.

«В комитеты местного самоуправления трех сельсоветов были внесены представления с требованиями рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народных избранников», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате 11 депутатов досрочно сложили свои полномочия.


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