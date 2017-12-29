В Пензе наградили лучших сотрудников муниципалитета

В администрации города Пензы в канун Нового года состоялось тожественное награждение отличившихся сотрудников муниципалитета.

Глава администрации города Виктор Кувайцев поблагодарил всех сотрудников за работу. Мэр отметил, что в 2017-м общими усилиям удалось реализовать крупные проекты и достичь значительных результатов во многих сферах.

«Благодаря вашим стараниям, успешному взаимодействию с городским активом и инициативными жителями растет доверие населения к власти», — подчеркнул он.

Виктор Кувайцев поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками, пожелал здоровья, мира, добра и счастья, сообщает пресс-служба горадминистрации.

За добросовестное исполнение обязанностей лучших сотрудников муниципалитета наградили Почетными грамотами и благодарностями.