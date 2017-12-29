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В Пензе наградили лучших сотрудников муниципалитета

29 декабря в 17:28 110 просмотров

В администрации города Пензы в канун Нового года состоялось тожественное награждение отличившихся сотрудников муниципалитета.

Глава администрации города Виктор Кувайцев поблагодарил всех сотрудников за работу. Мэр отметил, что в 2017-м общими усилиям удалось реализовать крупные проекты и достичь значительных результатов во многих сферах.

«Благодаря вашим стараниям, успешному взаимодействию с городским активом и инициативными жителями растет доверие населения к власти», — подчеркнул он.

Виктор Кувайцев поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками, пожелал здоровья, мира, добра и счастья, сообщает пресс-служба горадминистрации.

За добросовестное исполнение обязанностей лучших сотрудников муниципалитета наградили Почетными грамотами и благодарностями.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poblagodaril_sotrudnikov_munitsipaliteta_za_rabotu6/

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