В Пензе наградили лучших сотрудников муниципалитета

Глава администрации города Виктор Кувайцев поблагодарил всех сотрудников за работу. Мэр отметил, что в 2017-м общими усилиям удалось реализовать крупные проекты и достичь значительных результатов во многих сферах.
«Благодаря вашим стараниям, успешному взаимодействию с городским активом и инициативными жителями растет доверие населения к власти», — подчеркнул он.
Виктор Кувайцев поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками, пожелал здоровья, мира, добра и счастья, сообщает пресс-служба горадминистрации.
За добросовестное исполнение обязанностей лучших сотрудников муниципалитета наградили Почетными грамотами и благодарностями.