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Врачи не рекомендуют готовить на Новый год слишком много угощений

29 декабря в 16:27 186 просмотров
, приготовленных для новогоднего стола.

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Санитарные врачи советуют череповчанам ограничить количество блюд, приготовленных для новогоднего стола.

Как сообщает портал «35 медиа», во многих семьях принято накрывать на праздник богатый стол, а приготовленные блюда доедать все новогодние каникулы. Это небезопасно, предупреждают врачи. Гораздо лучше, если блюда будут готовиться каждый день небольшими порциями.

Также ни в коем случае нельзя выставлять все угощения на стол. Салат может находиться без холодильника всего пару часов, а пирожные и торты следует доставать только непосредственно перед подачей. Кроме того, в новогоднюю ночь лучше поберечь себя от большого количества жирной еды и сладкого. Так как такое питание в сочетании с алкоголем оказывает слишком сильное воздействие на печень.

«Во всем должна быть мера. Лучше съесть всего, но чуть-чуть, поскольку большое количество пищи, даже если человек здоровый, может в организме вызвать срыв. Как показывает статистика, большинство различных осложнений для здоровья людей идут в новогоднюю ночь», — отметила специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Анисимова.


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