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Пензенские инспекторы остановили 199 неисправных авто

29 декабря в 17:15 150 просмотров
«Технеисправность».

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В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».

Сотрудники Госавтоинспекции за день выявили 199 машин с неисправностями или наличиями условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований.

Напомним, в новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции будут следить за соблюдением ПДД в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. Проверки будут проводиться на территории области с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.


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