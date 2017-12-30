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В Кузнецке наградили талантливых детей (видео)

29 декабря в 19:48 344 просмотра
, кто в 2017-ом достиг новых высот в творчестве и спорте.

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Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский встретился с лучшими представителями молодежи города. На новогодний прием пригласили тех, кто в 2017-ом достиг новых высот в творчестве и спорте.

В уходящем году мальчишки и девчонки из города Кузнецк достигли заметных успехов в творчестве, исследовательской деятельности, спорте и учебе. Имена некоторых стали известны далеко за пределами области.

Обращаясь к молодежи, Сергей Златогорский призвал ребят не останавливаться на достигнутом.

«У вас есть определенные таланты, которые позволяют добиваться больших высот в серьезных соревновательных условиях. Вместе с тем, это ко многому вас обязывает. Раз есть таланты, то их надо обязательно развивать и совершенствовать», — сказал Сергей Златогорский.

В 2017-м власти города намерены всячески поддерживать активную молодежь. Тем более на 2018 год многие строят грандиозные планы.

Все участники новогоднего приема удостоились наград главы администрации Кузнецка и главы города. По итогам года местные власти отметили 45 юношей и девушек, сообщает телеканал «Экспресс».


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