В Кузнецке наградили талантливых детей (видео)

В уходящем году мальчишки и девчонки из города Кузнецк достигли заметных успехов в творчестве, исследовательской деятельности, спорте и учебе. Имена некоторых стали известны далеко за пределами области.
Обращаясь к молодежи, Сергей Златогорский призвал ребят не останавливаться на достигнутом.
«У вас есть определенные таланты, которые позволяют добиваться больших высот в серьезных соревновательных условиях. Вместе с тем, это ко многому вас обязывает. Раз есть таланты, то их надо обязательно развивать и совершенствовать», — сказал Сергей Златогорский.
В 2017-м власти города намерены всячески поддерживать активную молодежь. Тем более на 2018 год многие строят грандиозные планы.
Все участники новогоднего приема удостоились наград главы администрации Кузнецка и главы города. По итогам года местные власти отметили 45 юношей и девушек, сообщает телеканал «Экспресс».