В Кузнецке наградили лучших работников (видео)

За каждым успешным шагом в развитии города стоит труд людей. В городе Кузнецке Пензенской области отметили специалистов, которые в 2017 году отличились в лучшую сторону. В наградной список попали 60 человек.

За праздничными столами в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец» собрались сотрудники учреждений образования, здравоохранения, культуры, спасатели, работники коммунальных предприятий, органов соцзащиты и предприниматели. Каждый из них в 2017-м внес свой вклад в развитие города.

«Основным достижением стал фестиваль «Наша кузница». В 2017 году мы организовали его своими силами, и на взгляд зрителей, получилось очень неплохо», — рассказала директор творческого центра «Родина».

На новогодний прием пригласили представителей рабочих профессий. Награды получили водитель, электрогазосварщик, оператор газовой котельной, слесарь, машинист насосных установок и плотник.

«То, что в городе нет отключенных объектов от систем тепло-, водо-, электроснабжения — это заслуга простого рабочего человека», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В наградном списке больше всего педагогов. В их числе есть как опытные учителя, так и те, кто только начал карьеру. И начал весьма успешно.

«Во время обучения в кузнецком многопрофильном колледже заняла второе место в чемпионате профессионального мастерства «Worldskills Russia» Сейчас работаю с подростками, мне нравится и я счастлива, что выбрала эту профессию», — рассказала воспитатель детского сада № 6 Кузнецка Ирина Дмитриева.

На традиционном новогоднем приеме также наградили лучших в номинациях «Социально ответственный бизнес», «Социальная инициатива» и «За спасение человека», сообщает телеканал «Экспресс».