Более 1000 детей Кузнецкого района получат подарки от благотворителей (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области в ходе благотворительной акции «Новый год вместе» удалось собрать подарков больше, чем планировалось. Среди дарителей были как предприниматели, так и рядовые горожане. Большую часть подарков получат воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних «Комплексного центра социального обслуживания населения».

Все воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних воспользовались возможностью подержаться за волшебный посох Деда Мороза и прочитать ему стих. Театрализованное представление для ребят подготовили сотрудники «Комплексного центра социального обслуживания населения». Мальчишки и девчонки водили хороводы вокруг елки, играли с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребят поздравили организаторы и гости праздника.

«В 2018 году желаю вам здоровья, счастья и любви от окружающих вас людей. Чтобы Новый год встретили в семейном кругу. С наступающим Новым годом и Рождеством», — сказал председатель мебельной фабрики Ильям Ижбулатов.

Всего на обслуживании в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних находятся 134 ребенка. Подарки, которые вручили каждому, были собраны в рамках общегородской акции «Новый год вместе».

«В нашей акции ежегодно принимают участие: глава администрации Сергей Златогорский, Собрание представителей, городское сообщество, предпринимательское сообщество и жители города Кузнецка. И показателен факт, что из года в год количество подарков растет», — рассказала начальник отдела социальной защиты Кузнецка Ирина Мажаева.

Всего в 2017 году организаторы акции собрали более 1000 подарков. Таким образом, число детей, которые их получат, по сравнению с прошлым годом, увеличилось. Большую часть из них ребятам передадут на благотворительной рождественской елке, сообщает телеканал «Экспресс».