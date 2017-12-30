Вам будет интересно
Наши новости
В Мокшанском районе открылся культурно-досуговый центр
Более 1000 детей Кузнецкого района получат подарки от благотворителей
В Кузнецке наградили талантливых детей
В Кузнецке наградили лучших работников
В Кузнецком районе 11 депутатов досрочно сложили полномочия
В Пензе наградили лучших сотрудников муниципалитета
Пензенские инспекторы остановили 199 неисправных авто
В Саратове появился первый детсад для взрослых
В Пензе прошла Губернаторская елка
В Пензе на Новый год изменят схему движения транспорта

В Пензе новогодняя ярмарка продлится до 31 декабря (видео)

29 декабря в 20:12 292 просмотра
, которые не успели закупить продукты, потянулись на ярмарки. Особый ажиотаж у мясных прилавков. Если символ 2017 года — петух — был избирательным в отношении главного блюда новогоднего стола, то желтая земляная собака, наоборот, будет рада любому мясу.

" data-title="В Пензе новогодняя ярмарка продлится до 31 декабря — Пенза-пресс, рунет за день">

До Нового года остаются считанные дни. Пензенцы, которые не успели закупить продукты, потянулись на ярмарки. Особый ажиотаж у мясных прилавков. Если символ 2017 года — петух — был избирательным в отношении главного блюда новогоднего стола, то желтая земляная собака, наоборот, будет рада любому мясу.

На ярмарках города можно найти все самое свежее и вкусное. Прилавки ломятся от изобилия мяса. В Новый год не стоит отказывать себе в блюдах из птицы, баранины, говядины и свинины.

«На Новый год мякоть, в основном, берут на салаты — гуляш и прокрутку. Мотолыги, ноги — на холодец», — сказала продавец Эльмира Саласкина.

В новогоднюю ночь на праздничном столе должны быть салаты, горячее с гарниром и холодец. Многие пензенцы не прочь поэкспериментировать с меню.

Изобилие мясных блюд порадует символ наступающего года. Если верить традиции, щедрым хозяевам собака принесет успех и удачу.

Тем, кто привык видеть на столе разносолы, можно поставить блюдо с квашеной капустой, малосольными огурцами и помидорами.

«Цена договорная, уступаем, и бонусы есть постоянным клиентам, все, как в супермаркете», — сказала продавец Сания Шафеева.

Для тех, у кого главное блюдо — не мясное, огромный выбор свежей рыбы. Приобрести продукты на городских ярмарках можно будет вплоть до вечера 31 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60