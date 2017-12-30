В Пензе новогодняя ярмарка продлится до 31 декабря (видео)

На ярмарках города можно найти все самое свежее и вкусное. Прилавки ломятся от изобилия мяса. В Новый год не стоит отказывать себе в блюдах из птицы, баранины, говядины и свинины.
«На Новый год мякоть, в основном, берут на салаты — гуляш и прокрутку. Мотолыги, ноги — на холодец», — сказала продавец Эльмира Саласкина.
В новогоднюю ночь на праздничном столе должны быть салаты, горячее с гарниром и холодец. Многие пензенцы не прочь поэкспериментировать с меню.
Изобилие мясных блюд порадует символ наступающего года. Если верить традиции, щедрым хозяевам собака принесет успех и удачу.
Тем, кто привык видеть на столе разносолы, можно поставить блюдо с квашеной капустой, малосольными огурцами и помидорами.
«Цена договорная, уступаем, и бонусы есть постоянным клиентам, все, как в супермаркете», — сказала продавец Сания Шафеева.
Для тех, у кого главное блюдо — не мясное, огромный выбор свежей рыбы. Приобрести продукты на городских ярмарках можно будет вплоть до вечера 31 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».