В Пензе новогодняя ярмарка продлится до 31 декабря (видео)

До Нового года остаются считанные дни. Пензенцы, которые не успели закупить продукты, потянулись на ярмарки. Особый ажиотаж у мясных прилавков. Если символ 2017 года — петух — был избирательным в отношении главного блюда новогоднего стола, то желтая земляная собака, наоборот, будет рада любому мясу.

На ярмарках города можно найти все самое свежее и вкусное. Прилавки ломятся от изобилия мяса. В Новый год не стоит отказывать себе в блюдах из птицы, баранины, говядины и свинины.

«На Новый год мякоть, в основном, берут на салаты — гуляш и прокрутку. Мотолыги, ноги — на холодец», — сказала продавец Эльмира Саласкина.

В новогоднюю ночь на праздничном столе должны быть салаты, горячее с гарниром и холодец. Многие пензенцы не прочь поэкспериментировать с меню.

Изобилие мясных блюд порадует символ наступающего года. Если верить традиции, щедрым хозяевам собака принесет успех и удачу.

Тем, кто привык видеть на столе разносолы, можно поставить блюдо с квашеной капустой, малосольными огурцами и помидорами.

«Цена договорная, уступаем, и бонусы есть постоянным клиентам, все, как в супермаркете», — сказала продавец Сания Шафеева.

Для тех, у кого главное блюдо — не мясное, огромный выбор свежей рыбы. Приобрести продукты на городских ярмарках можно будет вплоть до вечера 31 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».