Пензенские школьники приняли участие в робофестивале (видео)

С одной стороны, все просто — робот оснащен специальным датчиком, который «видит» черную линию, и таким образом передвигается по ней. Нюанс в том, что это — творение детских рук. Возраст участников фестиваля робототехники — от 6 до 17 лет. И среди них — не только мальчики.

«Я занимаюсь этим со второго класса, мне интересно, но часто бывает, что в соревнованиях дискриминируют девочек, им не доверяют и с этим связано много проблем», — рассказала участница фестиваля робототехники Юлия Широкова.

Всего пять категорий, четыре — отборочные, с помощью которых можно попасть на всероссийский этап «Робофеста». Самая заманчивая номинация для выпускников школ — «Робокарусель», так как при победе на всероссийском этапе и хорошем написании олимпиады по физике она эквивалентна 100 баллам ЕГЭ.

На одном фестивале встретились школьники Пензы и районов области. Всего около 250 человек, объединенных в сотню команд. Учитель информатики из Колышлея Сергей Родин установил для своих учеников высокую планку. Они уже дважды принимали участие во всероссийских фестивалях.

«Нам трудно сражаться с ребятами из города, потому что в городских школах лучше и мощнее база. У них есть возможность заниматься на тренировочных полях, которые мы создаем сами практически без инструкций», — рассказал Сергей Родин.

«ПензаРобоФест» проводится в четвертый раз. Все участники получили сертификаты, а победители — медали, кубки и ценные призы, сообщает телеканал «Экспресс».