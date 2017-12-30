Компания «Термодом» подвела итоги 2017 года (видео)

В 2017 году компания «Термодом» ввела в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья и три гостиницы обшей площадью 50 тысяч квадратных метров. Сдала 10 многоэтажек, а 11 находятся на различных этапах строительства.



Кроме того, компании удалось достичь рекордно низкой ставки — от 6,25% годовых за счет субсидирования ипотеки застройщиком.



В микрорайоне работают три детских сада и школа, рассчитанная на 1100 мест.



Также в 2017 году компания продолжила развивать инфраструктуру и благоустраивать Спутник. Так, всего за два летних месяца сотрудники холдинга сделали двор ЖК «Лазурный». Там появились собственный фонтан, две детских площадки — для малышей и ребят постарше, гигантские шахматы, топиарий и площадка с уличными тренажерами. Посетивший Город Спутник премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил качество проведенных работ и креативный подход застройщика к оформлению двора.



Продолжают развиваться набережная и зона отдыха. В парке аттракционов построено самое высокое в Пензенской области колесо обозрения с круговым остеклением, удобными сиденьями и климат-контролем. Открылся «Дом наоборот», где все желающие могут испытать необычные противогравитационные ощущения, монтируются новые аттракционы. В 2018-м планируется увеличить количество качелей и каруселей, пустить детский рельсовый паровоз.



Компания Термодом завершает строительство трех гостиниц для размещения гостей чемпионата мира по футболу.

А в 2018 году компания «Термодом» отметит свое 20-летие. Холдинг уверенно смотрит в будущее и не намерен останавливаться на достигнутом. В планах — расширение производственной базы, строительство новых многоэтажек, детских садов, школ, поликлиник, торговых центров, дома культуры, аква- и сафари-парка, стадиона, дворца бракосочетания и культовых сооружений, а также создание обширной парковой зоны.

В декабре губернатору представили проект школы на 2 000 мест. Он высоко оценил инициативу застройщика.



Признанием достижений компании стало вручение ее генеральному директору Рафику Ибрагимову главной награды конкурса «Предприниматель года» — кубка победителей. Кстати, в 2016 году кубок также достался главе строительного холдинга.



Новый год компания воспринимает как вызов, возможность сделать больше и лучше, чем в предыдущем. А накопленный за 2017 год опыт «Термодом» обязательно использует в 2018, чтобы сделать жизнь людей еще более комфортной, яркой и насыщенной.