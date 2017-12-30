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Жители совхоза им. Калинина больше не будут получать воду по часам

30 декабря в 12:35 284 просмотра

В совхозе им. Калинина Каменского района Пензенской области восстановили водоснабжение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в ходе проверки сотрудники установили, что МУП «Калининское ЖКХ» задолжало ООО «ТНС энерго Пенза» более полумиллиона рублей. Причиной стали долги некоторых жителей и администрации сельсовета, а также штрафы за нарушения законодательства.

Прокурор подал в Каменский городской суд заявление с требованием обязать МУП «Калининское ЖКХ» обеспечить сельчанам круглосуточную подачу воды, его требования удовлетворили.

МУП «Калининское ЖКХ» привлекли к административной ответственности. А администрацию Каменского сельсовета обязали устранить нарушения. Круглосуточное водоснабжение в совхозе им. Калинина полностью восстановлено.

Напомним, жителям совхоза им. Калинина с конца сентября давали воду строго по расписанию: с 9.00 и до 12.00 по будням, с 17.00 пятницы и в выходные.


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