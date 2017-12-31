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Компания «Термодом» поздравляет всех с Новым годом (видео)

31 декабря в 16:07 246 просмотров
«Термодом» поздравляет жителей Пензенской области с Новым годом!

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Компания «Термодом» поздравляет жителей Пензенской области с Новым годом!

Каждый новый год дарит надежду на чудо. Когда бьют куранты, мы все становимся немного детьми, которые верят в волшебство, готовы простить все обиды и начать жизнь с чистого листа. Это время, когда можно отдохнуть от дел и поделиться теплом с близкими.

Компания «Термодом» поздравляет вас с Новым годом! Мы построили Город Спутник и постарались сделать так, чтобы каждый почувствовал нашу заботу и внимание.

Праздники и соревнования, горки, каток и хоккейная площадка — в новогодние праздники набережная Спутника превращается в большой веселый зимний городок.

Яркие дома, теплые квартиры, красивые и уютные дворы — мы сделали все, чтобы ваша жизнь была по-настоящему комфортной, интересной и насыщенной.

Пусть современный ритм жизни не даст забыть о вечных ценностях. Любите близких, дарите им тепло и радуйтесь каждому дню вместе с компанией «Термодом»!


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