Галина Репная: Зритель стал не таким наивным

— Галина Евгеньевна, расскажите, изменился ли зритель за время вашей работы.
— Конечно, зритель изменился. Он стал не таким наивным, каким был прошлые годы. Появился интернет, люди много читают, много знают, и это здорово.
— Какова роль зрителя в театре?
— Актеры всегда чувствуют зрителя в зале. Любой телефонный звонок может выбить актера из роли. Я думаю, что это случайные зрители и непонятно, зачем они пришли на спектакль.
— Как вы оцениваете уровень подготовки современных актеров, можете кого-то выделить?
— Нельзя никого выделять. У нас очень много талантливых ребят.
— Как вы считаете, какими качествами должен обладать актер. Актерами рождаются или этому можно научиться?
— Думаю, этому можно научиться, но нужно много работать. Быть артистом — это очень трудно и ответственно.
— Вы играли в пьесах, поставленных как по произведениям классиков, так и современных авторов. Что вам ближе?
— Мне ближе хорошая пьеса, играть в пьесах Островского, Горького, Достоевского, Тургенева — это наслаждение. Сейчас я играю в современной пьесе «Оскар и Розовая дама» (12+), думаю, что это произведение станет классикой.
— Это моноспектакль. Расскажите о нем, как вам удается перевоплощаться сразу в несколько героев.
— Спектакль построен так, что бабушка читает письма Оскара, которые он писал Богу. Он рассказывает, что с ним происходит каждый день, с кем встречался, с кем разговаривал.
— «Фелумена Мартурано» (12+) поставлен специально к вашему юбилею, что значит для вас спектакль?
— Это семейная драма, мне показалось, что зрителям это будет интересно. Проблемы с мужем, с детьми, с родственниками остаются актуальными и в наши дни.
— У вас есть роль мечты, возможно, вы уже ее когда-то сыграли?
— Была мечта, но она не сбылась: моя Эдит Пиаф прошла мимо. Я об этом не жалею, есть еще много хороших ролей, и я их сыграю.
— Мы знаем, что вы принимали участие в записи альбома «Алсу и минувшие эпохи» рэп исполнителя Диенса, читали монолог. Расскажите об этом.
— Меня попросили, и я сделала. Это мой первый опыт. Запись монолога на микрофон — это очень сложно и ответственно.
— За что-то новое вы всегда беретесь с удовольствием?
— Да, надо пробовать.
— А как вы относитесь к рэпу?
— Равнодушно.
— Вы мечтали быть актрисой с детства или такова воля случая?
— Мы жили в Краснодарском крае. У нас в деревне была художественная самодеятельность, в которой мой папа был главным героем, он играл на гавайской гитаре, на мандолине, цимбалах. Я была всегда рядом с ним, мы ездили по клубам, зрители смотрели наши выступления и принимали их «на ура». Я танцевала татарский танец, почему именно татарский, я не знаю до сих пор. Да и не задумывалась об этом никогда, мне нравилось выступать. Судьба так сложилась, что у меня не было другого выбора, как стать актрисой. Я стала актрисой и ни о чем не жалею.
— Расскажите о ваших творческих планах?
— Мне хочется сыграть комедию. Когда показывалась в пензенский театр, мне сказали: «Вы смешная, вы характерная актриса». Вот я и хочу оправдать доверие.
— Откладывает ли на вас отпечаток пережитое на сцене, приходится все пропускать через себя?
— Было время, когда груз ролей после спектакля я тащила в гримерку. Потом поняла, что так нельзя, нужно отыграть и забыть.
— Для вас жизнь — это театр, или есть еще какие-то увлечения?
— Театр для меня все, ничего другого я не умею.
— Вы никогда не хотели уехать из Пензы, вы привязаны к городу?
— Уехать, значит, все бросить. Театр для меня — дом, а дом не бросают.
Надежда Саченкова