Галина Репная: Зритель стал не таким наивным

Заслуженная артистка России, актриса пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского Галина Репная, которая недавно отметила 50-летие творческой деятельности, рассказала, изменился ли зритель за время ее работы, какими качествами должен обладать актер, а также поделилась творческими планами.

— Галина Евгеньевна, расскажите, изменился ли зритель за время вашей работы.

— Конечно, зритель изменился. Он стал не таким наивным, каким был прошлые годы. Появился интернет, люди много читают, много знают, и это здорово.

— Какова роль зрителя в театре?

— Актеры всегда чувствуют зрителя в зале. Любой телефонный звонок может выбить актера из роли. Я думаю, что это случайные зрители и непонятно, зачем они пришли на спектакль.

— Как вы оцениваете уровень подготовки современных актеров, можете кого-то выделить?

— Нельзя никого выделять. У нас очень много талантливых ребят.

— Как вы считаете, какими качествами должен обладать актер. Актерами рождаются или этому можно научиться?

— Думаю, этому можно научиться, но нужно много работать. Быть артистом — это очень трудно и ответственно.

— Вы играли в пьесах, поставленных как по произведениям классиков, так и современных авторов. Что вам ближе?

— Мне ближе хорошая пьеса, играть в пьесах Островского, Горького, Достоевского, Тургенева — это наслаждение. Сейчас я играю в современной пьесе «Оскар и Розовая дама» (12+), думаю, что это произведение станет классикой.

— Это моноспектакль. Расскажите о нем, как вам удается перевоплощаться сразу в несколько героев.

— Спектакль построен так, что бабушка читает письма Оскара, которые он писал Богу. Он рассказывает, что с ним происходит каждый день, с кем встречался, с кем разговаривал.

— «Фелумена Мартурано» (12+) поставлен специально к вашему юбилею, что значит для вас спектакль?

— Это семейная драма, мне показалось, что зрителям это будет интересно. Проблемы с мужем, с детьми, с родственниками остаются актуальными и в наши дни.

— У вас есть роль мечты, возможно, вы уже ее когда-то сыграли?

— Была мечта, но она не сбылась: моя Эдит Пиаф прошла мимо. Я об этом не жалею, есть еще много хороших ролей, и я их сыграю.

— Мы знаем, что вы принимали участие в записи альбома «Алсу и минувшие эпохи» рэп исполнителя Диенса, читали монолог. Расскажите об этом.

— Меня попросили, и я сделала. Это мой первый опыт. Запись монолога на микрофон — это очень сложно и ответственно.

— За что-то новое вы всегда беретесь с удовольствием?

— Да, надо пробовать.

— А как вы относитесь к рэпу?

— Равнодушно.

— Вы мечтали быть актрисой с детства или такова воля случая?

— Мы жили в Краснодарском крае. У нас в деревне была художественная самодеятельность, в которой мой папа был главным героем, он играл на гавайской гитаре, на мандолине, цимбалах. Я была всегда рядом с ним, мы ездили по клубам, зрители смотрели наши выступления и принимали их «на ура». Я танцевала татарский танец, почему именно татарский, я не знаю до сих пор. Да и не задумывалась об этом никогда, мне нравилось выступать. Судьба так сложилась, что у меня не было другого выбора, как стать актрисой. Я стала актрисой и ни о чем не жалею.

— Расскажите о ваших творческих планах?

— Мне хочется сыграть комедию. Когда показывалась в пензенский театр, мне сказали: «Вы смешная, вы характерная актриса». Вот я и хочу оправдать доверие.

— Откладывает ли на вас отпечаток пережитое на сцене, приходится все пропускать через себя?

— Было время, когда груз ролей после спектакля я тащила в гримерку. Потом поняла, что так нельзя, нужно отыграть и забыть.

— Для вас жизнь — это театр, или есть еще какие-то увлечения?

— Театр для меня все, ничего другого я не умею.

— Вы никогда не хотели уехать из Пензы, вы привязаны к городу?

— Уехать, значит, все бросить. Театр для меня — дом, а дом не бросают.

Надежда Саченкова