В Пензе мэр проверил основные места гуляний в новогоднюю ночь

Виктор Кувайцев осмотрел площадь и убедился, что приняты необходимые меры для обеспечения безопасности людей в период проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Установлены бетонные блоки, ограничивающие проезд на территорию, утверждена временная схема организации дорожного движения, исключающая парковку и движение транспорта на необходимых участках. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют дежурство. Все службы готовы, чтобы праздники прошли без происшествий», — подчеркнул он.

Кроме того, мэр обратил внимание руководства МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», что нужно поддерживать чистоту улиц после массовых гуляний. Также глава исполнительной власти проверил состояние Привокзальной и Юбилейной площадей.

На площади Ленина в 2017 году поставили домик Деда Мороза, здесь расположены каток и главная новогодняя елка города. 31 декабря с 23.00 до 1 января 3.00 здесь пройдет развлекательная программа для жителей и гостей Пензы.