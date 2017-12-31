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В Пензе мэр проверил основные места гуляний в новогоднюю ночь

31 декабря в 10:18 500 просмотров
, градоначальник посетил площадь Ленина.

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Рано утром 31 декабря глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил основные места массового пребывания людей. В первую очередь, градоначальник посетил площадь Ленина.

Виктор Кувайцев осмотрел площадь и убедился, что приняты необходимые меры для обеспечения безопасности людей в период проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Установлены бетонные блоки, ограничивающие проезд на территорию, утверждена временная схема организации дорожного движения, исключающая парковку и движение транспорта на необходимых участках. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют дежурство. Все службы готовы, чтобы праздники прошли без происшествий», — подчеркнул он.

Кроме того, мэр обратил внимание руководства МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», что нужно поддерживать чистоту улиц после массовых гуляний. Также глава исполнительной власти проверил состояние Привокзальной и Юбилейной площадей.

На площади Ленина в 2017 году поставили домик Деда Мороза, здесь расположены каток и главная новогодняя елка города. 31 декабря с 23.00 до 1 января 3.00 здесь пройдет развлекательная программа для жителей и гостей Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspektiroval_obekty_massovykh_gulyaniy_gorozhan99/

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