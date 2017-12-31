Виктор Кувайцев обратился к пензенцам с новогодним поздравлением

«Пусть эти праздничные дни озарят ваш дом светом радости и доброты, добавят сил и вдохновения для добрых дел и начинаний.

Уходящий год был наполнен трудом и заботой о родном городе каждого из нас. Он принес много хорошего. Нам удалось успешно реализовать крупные проекты — обновить многие дворовые территории, сделать наши дороги более комфортными и безопасными для передвижения.

2017-й порадовал нас положительной динамикой в сферах образования, строительства и благоустройства. Задан хороший темп роста, и мы продолжаем двигаться вперед. Будем развивать общественные пространства, ремонтировать магистрали, строить новые социально значимые объекты, вкладывать средства в образование наших детей.

Давайте пожелаем друг другу удачи и везения! Радостных перемен, ярких и запоминающихся событий, доброго здоровья и благополучия!

Пусть новый год будет мирным, счастливым и созидательным! Пусть все задуманное — обязательно осуществится», — говорится в поздравлении.