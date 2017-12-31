Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Новым годом

«Уходит в историю 2017 год. Он был богат на важные общественно-политические события, славен достижениями наших соотечественников в самых разных сферах жизнедеятельности. Много полезных дел совершили и труженики Сурского края, еще раз доказав, что в нашем регионе живут талантливые люди, сполна отдающие свои знания и силы служению великой Родине.

Спасибо вам, дорогие земляки! Низкий поклон!

Уверен, что 2018 год продолжит эстафету созидательных свершений, и вместе мы добьемся новых успехов в укреплении потенциала родного края, повышении его вклада в возрождение величия и славы России.

Дорогие друзья!

Пусть волшебная новогодняя ночь подарит нам прекрасное семейное торжество, соберет за общим столом родных и друзей, позволит наметить планы на будущее, основанные на ожидании добрых перемен.

Искренне желаю, чтобы воспоминания об уходящем годе были только приятными, а год наступающий принес в каждый дом радость, достаток, согласие и любовь! Крепкого вам здоровья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения самых заветных желаний, праздничного настроения», — сказано в поздравлении.