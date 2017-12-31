Пензенцев приглашают на ярмарку

Широкий ассортимент товаров представлен на ярмарках по улицам Суворова, Лобачевского, Кижеватова, Попова, пр. Строителей и других. Пензенцы смогут приобрести говядину и свинину, мясо индейки и кур, молочную продукцию, кондитерские изделия, а также овощи и фрукты для новогоднего стола.

Кроме того, на ярмарках по улицам Попова, 4б; Клары Цеткин, 44а; пр. Строителей, 21а по воскресеньям покупателей ждет расширенный ассортимент товаров из Шемышейского, Пензенского, Лопатинского, Колышлейского, Неверкинского районов. Это продукция животноводства, хлебобулочные и кондитерские изделия; сухофрукты, овощи и многое другое, сообщает пресс-служба горадминистрации.